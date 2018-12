Kako izgledati chic na skijanju? Znamo gdje nabaviti trendi komade

Dok čekamo brojke koliko će Hrvata otići na skijanje u udarnom tjednu iza Nove godine, imamo jedan zabavan shopping vodič

Jakna zakopčana do grla, ispod flisica, teška kaciga i prevelike hlače – tako nekako izgledamo na skijanju u Hrvatima najdražim Alpama (ili sam to samo ja?). No, iako je važno dobro se odjenuti, na skijanju svejedno možemo izgledati chic.

Skijaške komade u ponudi danas imaju popularni high street brendovi kao što su Topshop i H&M pa više ne moramo samo u sportske trgovine po skijašku odjeću. Svojim majicama od flisa oduševio nas je i održivi brend Everlane, kao i J.Crew koji inspiraciju za svoje skijaške komade vuče iz američkih planinskih lanaca. U galeriji smo izdvojile desetak komada među kojima će svatko pronaći nešto za sebe.