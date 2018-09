Marko je doktor i modni entuzijast, složio nam je tri super kombinacije za jesen

Marko Mikolčević je ‘dečko iz susjedstva’, ali njegov ga eklektično-neobični stil izdvaja iz mnoštva. Pozvale smo ga u redakciju i popričale s njim o modi, stilu i koliko su današnji muškarci hrabri u slaganju neobičnih modnih kombinacija

Najviše pišemo o ženskoj modi, ali jako volimo vidjeti muškarce koji imaju dobar stil poput Marka Mikolčevića, 25-godišnjeg doktora medicine kojeg smo upoznali na jednom modnom događanju. Zamijetile smo ga zbog zanimljivog traper kombinezona kojeg je hrabro nosio, a kombinirao s tenisicama boje senfa.

Cjelokupna kombinacija izgledala je jako dobro pa smo odlučile saznati više o njemu i pozcvale ga u redakciju. Za nas je složio tri odlične kombinacije i popričale s njim o modi, stilu i što ga inspirira.

Voli spajati naizgled nespojive komade

Marko, inače rođeni Zagrepčanin, odrastao je u Bjelovaru i odmalena je znao što želi, a što ne želi nositi. “Mama bi mi željela obući, primjerice, nešto s kragnom, ali to nije dolazilo u obzir. Kasnije sam počeo čitati modne časopise, pratiti što nose mankenke na revijama i tako sam zapravo nesvjesno pamtio imena dizajnera i njihove stilove”, rekao nam je Marko.

Kad smo ga pitale da nam opiše svoj stil, odmah je rekao da voli kombinirati naizgled nespojive komade, boje i materijale. ” Rekao bih da je eklektično-neobičan. Zapravo je vrlo jednostavno – nađem ono što mi se sviđa, što ima neki poseban detalj i onda to spojim s nečim drugim. Ono što taj dan nosim puno ovisi i o mom trenutnom raspoloženju”, otkrio je.

Sve je krenulo s blogom

U slaganju kombinacija najviše ga inspirira Rihanna i to zbog svoje hrabrosti. “Na sebe uvijek stavlja nešto neobično i ludo. Neustrašiva je i to mi se sviđa pa se često inspiriram njezinim stilom, ali i stilom Davida Bowieja ili Jamesa Deana. Instagram je također veliki izvor inspiracije, kao i modni časopisi poput Voguea”, rekao nam je Marko koji je prije nekoliko godina pisao i blog o modi Socks&Birkenstocks na kojem je pratio nove kolekcije modnih dizajnera.

“Počeo sam ga pisati iz čiste dosade. Bilo je ljeto, nisam znao što da radim pa mi je na pamet pala ideja da počnem pisati o modi. Oduvijek sam volio pisati; čak sam kao mali piskarao scenarije, pričice, a pisanje bloga mi je bio i svojevrsni odmor od medicine. Neko vrijeme sam ga intenzivno pisao, ali sam prestao zbog obveza na faksu jer sam htio diplomirati u roku. Moj posao je dosta zahtjevan pa nemam previše vremena da bih se ozbiljnije posvetio nekom hobiju”, objasnio je.

Moda bi trebala biti zabavna, a ne previše ozbiljna

Iako mu posao u Hitnoj službi oduzima jako puno vremena, Marko voli posjećivati modne događaje na kojima uvijek vidi nešto zanimljivo, što ga također inspirira. “Obožavam ići na modne revije. Na poslu sam cijeli dan u uniformi pa mi ovakvi eventi dobro dođu da isfuram neku dobru kombinaciju”, rekao je kroz smijeh.

Odjeću najviše voli kupovati u fizičkim trgovinama jer tamo uvijek nađe neke dobre komade koje onda kombinira kako mu paše. “Volim što je moda u današnje vrijeme dosta demokratična, šire dostupna ljudima, a to pogotovo vidimo kroz dizajnerske suradnje s poznatim high street dućanima. Ne mogu si svi priuštiti najskuplje dizajnerske stvari pa su ovakve suradnje dobra prilika ako želite imati nešto dizajnersko, a povoljno. Isto tako, moda je danas dosta raznolika, svatko može naći nešto za sebe, a i svako malo se pojavljuju novi dizajneri s novim idejama. Da je sve isto bilo bi dosadno”, kaže Marko i dodaje da moda treba biti zabavna i ne treba ju shvaćati previše ozbiljno ako vam ona nije dio posla.

Naši muškarci ne žele izaći iz zone komfora

S obzirom da voli putovati, nagledao se različitih modnih kombinacija, ali teško mu je uspoređivati stil naših muškaraca sa stilom onih u inozemstvu jer bi, kako kaže, previše generalizirao.

“Svatko ima neki svoj stil; neki ljudi izgledaju super u najobičnijoj trenirci. Možda bi mogli izaći iz zone komfora, ali im to nije važno pa ne žele. Ali mislim da su vani muškarci nešto hrabriji u izričaju nego tu. Naposlijetku je najvažnije da se ti dobro osjećaš u onome što nosiš”, zaključio je i dodao da nije važno je li taj komad dizajnerski ili iz second hand dućana.

Marko si još uvijek ne može priuštiti dizajnerske stvari, ali redovito novosti u svijetu mode. “Obožavam Alessandra Michelea koji dizajnira za Gucci, a pratim i Demnu Gvasaliu iz Balenciage. Od klasičara mi je super Tom Ford i Armani, samo što sam možda premlad za njihova odijela. Oduševio me šešir Simon Porte Jacquemusa kojeg je Dua Lipa nosila u spotu One Kiss pa me baš zanima što nas od njega čeka sljedeće jer se bacio u dizajniranje muške odjeće”, rekao je.

Pet ključnih komada u muškom ormaru

I za kraj, otkrio nam je kojih bi pet komada odjeće muškarac trebao imati u ormaru.

“Crnu kožnu jakna, bijelu majicu koja ide na sve (njih valjda imam milijun) pa čak i na odijelo. Dobar par udobnih traperica, baloner jer je praktičan i neki dobar blejzer za nešto formalnije i casual kombinacije”, rekao nam je Marko, a mi smo se inspirirale njegovim odabirom i složile mini shopping vodič za muškarce.

Schott NYC kožna jakna Cijena: 6049,42 kune

Gdje kupiti: Nordstrom

Bijela majica Cijena: 149,90 kuna

Gdje kupiti: Zara

Traperice Cijena: 149,90 kuna

Gdje kupiti: Pull&Bear

Baloner Cijena: 999,90 kuna

Gdje kupiti: Zara