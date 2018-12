Kako aplicirati trepavice na magnet? Ovo su najguglanija beauty pitanja u 2018. godini

Godina se bliži kraju, a Google standardno izbacuje najguglanije upite u tražilicu. Evo što se najviše pretraživalo u svijetu ljepote

Kad u Google utipkamo how to, već u startu dobivamo neke odgovore koji nam se sugeriraju i danas na internetu zaista možemo pronaći baš sve. Od uobičajenih stvari kako oprati vunu do toga kako nositi šljokice od jutra do večeri.

Ovog puta ćemo se zadržati na svijetu ljepote i otkriti što se najviše pretraživalo. Ljude još uvijek najviše zanima kako napraviti savršen potez tušem, koji korektor odabrati ili pak kako ukloniti pojedine trepavice.