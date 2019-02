Kad već svi toliko pričaju o njima, pronašle smo 30 torbi u boji konjaka od 120 do 7.333 kuna

U ponudi dizajnerskih i high street brendova pronašle smo 30 odličnih modela torbi u boji konjaka

Boja konjaka još je jedna nijansa smeđe koja je ove sezone iznimno popularna. Osim nje nose se boja pijeska, boja karamele i bež, a boja konjaka najprisutnija je kod modnih dodataka, konkretno torbica. Zato smo zavirile u ponudu dizajnerskih i high street trgovina i pronašle 30 modela torbi u ovoj hit boji.

U njihovim kolekcijama torbice u boji konjaka dolaze u svim oblicima i veličinama, od dnevnih torbi do mini torbica za izlaske, kao i raznim materijalima od imitacija životinjske i brušene kože do perlica i pletenog šiblja. Mi smo izdvojile 30 torbica u boji konjaka čije se cijene kreću od 120 do 7.333 kuna pa će među njima svatko pronaći nešto za sebe.