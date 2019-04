Jedan od najpopularnijih korejskih brendova napokon je stigao u Hrvatsku

Predvodnik K-beautyja, TONYMOLY napokon je sitgao u Hrvatsku

Riječ je o vrlo popularnom korejskom brandu za njegu lica i tijela čiji su proizvodi ekološki orijentirani u neodoljivim pakiranjima koja su osvojila Instagram. Definitivni must have proizvodi su Panda’s Dream So Cool stick za područje oko očiju koji u trenutku otklanja podočnjake, tamne mrlje i umor s očiju.

Slijedeći must have su sheet maske, koje su dermatološki skin – fit za svakodnevnu upotrebu kod kuće. Neki od proizvoda koje nikako ne smijete zaobići su Tako Bubble Pack maska za čišćenje lica koja je, s moćnim sastojcima algi, crnog blata i ugljena, savršena za čišćenje i eksfolijaciju lica te BBO lip balmovi koji će sa SPF faktorom zaštititi vaše usne i pripremiti ih za poljupce. Proizvodi su stigli na police Mueller parfumerije, a ti im probaj odoljeti.