Modni dizajneri tvrde: narančasta je nova crna. Osim u ormaru, ova sunčana boja je hit i u kozmetici. Naime, najvažnije stvari za ljeto – proizvodi za zaštitu kože i kose od sunca – dolaze upravo u bočicama ove boje.

Nas je, pak, zanimalo što se krije u tim bočicama i zašto su nam baš one najbolje ljetno društvo. Raščlanili smo sunčanu liniju talijanske marke L’Erbolario na sastojke i shvatili da nam najbolje u svezi njege i zaštite kose i kože na suncu dolazi iz prirode. Evo koji nam se prirodni spojevi najviše sviđaju i kako djeluju.

Tko je tko u proizvodima za sunčanje Ulje jojobe i ekstrakt nevena Hrane, štite, tonificiraju i čine kožu elastičnijom. Bogati su vitaminom E (vitaminom ljepote). Palmino i maslinovo ulje Omekšavaju kožu te joj jamče gipkost i mekoću. Osim toga, čuvaju epidermis od fotostarenja. Mrkvino ulje i aloe vera Mrkva je izvor betakarotena, a time i najbolji suradnik brzog tamnjenja. Sjajna joj je nadopuna aloe vera koja smiruje i hladi. Arganovo ulje i ekstrakt biljke goji Protiv starenja kože i za podizanje imuniteta: oba ova sastojka imaju antioksidativno djelovanje i bogat vitaminski sastav. Makadamija i karite maslac Jake snage dubinske hidratacije i njege te borbe protiv starenja kože.

Što poželim, to kozmetikom ostvarim

Stvarno nema isprike da ovoga ljeta ne ostvarimo sve svoje želje. U tome nam može pomoći sunčana linija talijanske marke L’Erbolario u čijim su se bočicama vrlo uspješno spojile najnovije tehnologije i najbolje iz prirode.

Dakle, što stvarno želite?

Želja 1: Preplanuli ten u trenu

Brzo tamnjenje više nije mit. Tajna je u preparatima s biljnim sastojcima za ubrzano tamnjenje koji na površinu izvlače kožni pigment melanin i time potpuno prirodno potiču biološki sustav na pojačanu proizvodnju melanina, a time i brže tamnjenje kože.

Želja 2: Zlaćana put i bez sunca

Preplanuti se može i u dnevnoj sobi – uz odgovarajući proizvod za samotamnjenje lica i tijela. Prije nanošenja svakako napravite piling, a nakon nanošenja dobro operite ruke. Svakim novim nanošenjem efekt zlaćanog tena bit će još bolji.

Želja 3: Uvijek zaštićena koža lica

Potpuno je nepotrebno reći očito: lice je uvijek izloženo negativnom utjecaju UV zraka. Ne možemo ga sakriti ispod odjeće, a ni kape i šeširi nisu svemogući. Zato je sva sreća da postoje učinkovite kreme sa zaštitnim UV faktorima poput ovih iz talijanske marke L’Erbolario koji štite i njeguju jer su obogaćeni prirodnim hranjivim uljima.

Želja 4: Savršena kosa i na suncu

UV zrake svojim djelovanjem isušuju zalihe vode pohranjene u kosi pa ona postaje suha te gubi mekoću i sjaj. Naime, UV zrake ubrzavaju proces stvaranja slobodnih radikala, što dovodi do toga da melanin (koji kosi daje boju) izbljeđuje, a keratin (protein od kojeg su sačinjene vlasi) propada. Ti procesi slabe, a naposljetku i uništavaju strukturu vlasi te one postaju vrlo lomljive i lako pucaju. Da bi se to spriječilo, potrebno ju je zaštititi od negativnog utjecaja sunčevih zraka, kao i kožu.

Želja 5: Visoka zaštita uvijek i svuda

Sunčane opekline ne događaju se nekom drugom. Da se to ne bi dogodilo vama, tu su proizvodi s visokim zaštitnim faktorom koji blokiraju štetna zračenja, a ujedno i omogućuju – svojim prirodnim sastojcima – postizanje preplanulog tena.

Želja 6: Baršunasta koža nakon sunčanja

Nakon što ste kožu prilično namučili sunčanjem, isprali s nje sol, znoj i pijesak vrijeme je za čisto guštanje: njegu prirodnim sastojcima koji će je nahraniti, hidratizirati, umiriti i – zasjajiti.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom L’Erbolario