Izdvojile smo 30 trendi bež sakoa od 250 do 5.500 kuna. Jako su chic

Bež sako je ključni komad za ovo proljeće, a mi znamo gdje pronaći najbolje komade

Street style na tjednima mode u New Yorku, Londonu, Milanu i Parizu ove je sezone defintiivno obilježila bež boja. Ta neutralna boja nosi se od glave do pete, ali nekako su, čini se, najpopularniji bež sakoi. Mogu se nositi uz majicu kratkih rukava i traperice, preko midi haljine ili, za one odvažne, uz biciklističke hlačice. u ponudi ih ove sezone imaju svi najpoznatiji high street brendovi i dizajnerske kuće, kao i brendovi kvalitetne svakodnevne odjeće kao što su J.Crew ili Aspesi. Mi smo iz njihove ponude izdvojile čak 30 bež sakoa čije se cijene kreću od 250 do 5.500 kuna. Otkrijte ih u galeriji.