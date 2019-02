Izdvojile smo 25 najljepših haljina za puniju figuru iz novih kolekcija od 140 do 2.300 kuna

Sve više dizajnerskih i high street brendova ima plus size linije pa smo izdvojile najljepše haljine za proljeće koje su im upravo stigle

H&M, Asos, J.Crew, Missguided, C&A – lista high street brendova koji unutar svojih kolekcija imaju plus size linije za puniju figuru sve je veća. H&M ove sezone ima odlične modele s trendi tigrastim uzorkom, Asos ima odvažne sako haljine, dok Missguided za proljeće predlaže divne modele na preklop s otvorenim ramenima.

Odlične haljine u svojim kolekcijama imaju i plus size brendovi Ulla Popkeen i Marina Rinaldi, kao i Eloquii i And Comfort koji također imaju samo plus size kolekcije, a njihovi komadi se mogu naručiti online. U galeriji smo izdvojile 25 modela haljina iz proljetnih kolekcija čije se cijene kreću od 140 do 2.300 kuna, a među kojima će svatko pronaći nešto za sebe.