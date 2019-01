Ivica Klarić ima sample sale, a mi znamo sve detalje. Evo što će biti na popustu i po kojim cijenama

Ivica Klarić priprema veliki sample sale. Odvijat će se tri dana, a u prodaji će bit kolekcije iz unazad dvije, tri sezone

Poznati hrvatski dizajner, omiljen među muškarcima, ponajviše zbog svojih savršeno krojenih odijela, priprema veliki sample sale. Radi se o rasprodaji modela iz prijašnjih kolekcija koje su bile, a nisu još pronašle svoje vlasnike. Veličine su 48 i 50, a ponuda koja će se naći na rasprodaji donosi kapute, sakoe, parke, majice, košulje i hlače s potpisom IK Studia.

Adresa je Teslina 12, a sample sale održat će se na ova sljedeća tri datuma: 12.1., 19.1. i 26.1., od 10 do 14 sati.

Kapute s potpisom Ivice Klarića tako ćete moći kupiti po cijeli od 800 do 1000 kuna, sakoe po cijeli od 700 do 900, parke od 700 do 900 kuna, hlače od 400 do 600, majice od 250 do 350 kuna i košulje od 300 do 400. A iako je radi o dizajneru za muškarce, tko kaže da ne možete upecati i neki muški model za sebe?

Modele koji će biti na sniženju možete vidjeti u galeriji: