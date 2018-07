Od lokacije, atmosfere, haljine, frizure, vjenčanog buketa, torbe i sandala.. Ma svaki dio vjenčanja Franke i Vedrana bio je gotovo savršen. Velik broj uzvanika među kojima se nalazila obitelj, prijatelji, a čak i neki nogometni reprezentativci zabavljao se do dugo u noć uz ples, druženje i odličnu glazbu.

S obzirom na to da smo zapazile svaki detalj vjenčanja odlučile smo vidjeti tko je sve zaslužan za Frankino glamurozno vjenčanje.

Franka je za ceremoniju odabrala predivnu vjenčanicu Caroline Herrere. Look je upotpunila cipelama na blok petu, buketom s maslinovim grančicama i torbicom pa se čini da će kombinacija torbice na vjenčanicu postati novi hit.

Frizuru za vjenčanje radio je njen rođak i stilist Zvonimir Franić. Odlučio se za jednostavnu opuštenu punđu na koju je kasnije postavila veo. Uz to je kombinirala decentnu šminku.

Premda to možda nije običaj, bračni par Ćorluka odlučio se na različito svadbeno prstenje. Tako Vedran ima jednostavnu i tanku verziju prstena od bijelog zlata, dok Franka ima raskošan prsten.

U skladu s Frankinim buketom, vjenčana torta imala je zanimljive detalje – maslinove grančice. Torta je bila na tri kata, a dno su krasile biljke. To je jedna od brojnih zasluga organizatora cijelog vjenčanja, Borisa Ružića koji se sa svojim timom ljudi pobrinuo za baš svaki detalj. Inače ga nazivaju kraljem istarskih vjenčanja pa su se vjerojatno zato Franka i Vedran odlučili angažirati ga za svoj veliki dan.

Prava zabava uz Tonyija Cetinskog

Franka od malena voli Tonija i njegovo stvaralaštvo pa su se tako odlučili da će on biti zaslužan za zabavljanje gostiju na njihovom vjenčanju. To što je on bio na pozornici Franku nije spriječilo da i ona malo zapjeva.