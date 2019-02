Istražile smo ponudu krema za lice koje izrađuju zagrebačke ljekarne. Nije bilo lako, imamo 10 komada

Danima sam obilazila zagrebačke ljekarne u potrazi za kremama po njihovim recepturama i evo što sam sve uspjela pronaći

Na prvu mi se činilo da je to prilično lak zadatak koji iziskuje tek jedno popodne nakon posla i šetnju po nekolicini kvartova u potrazi za kremama. Međutim, to i nije baš tako. Dok neki tvrde kako svaka ljekarna mora izrađivati svoje kreme za lice, to uopće nije tako. U ovom gradu ljekarni zaista ima na svakom ćošku, a meni je cilj bio prikupiti najrazličitije proizvode iz različitih dijelova grada, međutim želje su jedno, a stvarnost nešto posve drugo.

Kad sam shvatila da zadatak baš i ne ide posve glatko te nakon što su me iz 5 ljekarni odbili uz objašnjenje kako će me nazvati kad provjere imaju li sve potrebne sastojke ili kako prodaju kreme nekih drugih laboratorija, posegnula sam za telefonom, okrenula 30-ak telefonskih brojeva i malo požurila završiti svoju potragu.

Gradskih ljekarni ima koliko vam srce želi, ali nije mi bio cilj skupiti kreme samo iz njihovih laboratorija. Farmacia ne izrađuje svoje kreme kao ni ljekarne Vaše zdravlje, kao ni gomila privatnih koje sam nazvala. Osim prema recepturama koje su obično specijalizirane za određeno stanje kože. Na kraju sam ih uspjela pronaći 10, od anti-age, hidratantnih i vitaminskih. Na dva mjesta mi nisu htjeli otkriti sastojke koji se unutra nalaze, dok je s ostalima stvar transparentna. Ili su mi ih magistre nabrojale ili stoje na deklaraciji svake kreme.

Ljekarna Rizk, Nova cesta 89 Ova ljekarna mi je na putu do posla, u blizini Trešnjevačkog placa. Odabrala sam hidratantnu kremu Vanilla hialuron koja u svom sastavu ima macerat štapića vanilije u ulju koštica marelice, hijaluronsku kiselinu, depanthenol i HA ruže. Pakiranje na pumpicu i volim i ne volim, volim jer mogu pravilno dozirati, a ne volim jer nikad ne znam jesam li cijelu potrošila. Tekstura je fino gusta, ali ne i masna i miris je ok, nekako prirodan. Najskuplja od svih koje sam kupila. Cijena: 85,00 kuna

Ljekarna M.Nuhbegović, Savska cesta 85 Ljekarna na Savskoj u blizini Učiteljskog fakulteta (i tramvajske stanice) također izrađuje svoje kreme, hranjivu i hidratantnu, a ja sam kupila hidratantnu koja u sebi ima vitamin A i E, glicerol i belobazu. Ima jako ugodan miris, u daljini podsjeća na badem i iako se na prvu čini da je teška, baš je taman. Lijepo se razmazuje i upija i super je podloga za šminku. Cijena: 46,95 kuna

Gradska ljekarna Zagreb, Kralja Držislava 6 Gradska ljekarna Zagreb u Ozaljskoj neko vrijeme je bila moj izvor za serume i kreme, a sada sam odlučila isprobati nešto iz one u ulici Kralja Držislava i kupila anti-age kremu koja u sebi ima ulje argana, divlje ruže, marelice, kolagen i hijaluron. Jako je ugodna i na prvu nekako miriši na ljeto. Mene očito male stvari kupuju, ali i sama krema mi je jako dobra i mogla bi ju koristiti i dalje, cijena je super. Cijena: 59,99 kuna

Ljekarna Ljubica Marčelja, Petrinjska 43 Ova vitaminska krema je najjeftinija koju sam pronašla i o njoj najmanje mogu reći jer nisam dobila informacije u o sastavu. Osim voska, bademove vodice i još nečeg na c što je nisam dobro razumjela. Magistra čvrsto stoji iza toga da je to njihova receptura i ne želi otkrivati sastojke. Krema je masnjikava i dobra mi je kao neka večernja varijanta. Cijena: 26,65 kuna

Ljekarna Grahek, Prilaz Đure Deželića 38 Hidratantna krema u sebi ima bademovo ulje, glicerol, vitamin E, dex. pantenol i eterično ulje slatke naranče. Predivno miriši i jako mi se dobro ponaša na koži i ujutro i navečer. Jako je lagana tekstura, malo vodenasta i brzo se upija što ju čini idealnom kao podlogu za tekući puder. Naranča se baš lijepo osjeti, svježe i ova krema je definitivno prvi vrhu svih koje sam probala. Cijena: 42,16 kuna

Ljekarna Pablo, Pod Zidom 10 Jedina krema koja se osim sastojaka izdvaja i svojim retro pakiranjem koje podsjeća na kreme za cipele, sviđa mi se. Ovo je anti-age krema za lice koja u sebi ima ulje ploda divlje ruže, eterično ulje smilja i hidrolat. U ponudi još imaju nekoliko pripravaka uglavnom ciljana za različite probleme ili stanja kože. Iskreno, mene malo muči miris kod ove kreme, koristila bi ju samo navečer prije spavanja. Cijena: 53,38 kuna

Ljekarna Zora Grgić, Kruge 44 Ne žele otkriti sastojke kreme, znam samo da je bademova jer tako i piše na njoj. Dosta je masna tekstura, baš mi je nekako zimska, izrazito hranjiva, a miris je ugodan. Cijena: 34,30 kuna

Ljekarna Šeremet, Rendićeva 39 Ova hidratantna krema je ugodnog mirisa i srednje masne teksture i meni se dosta brzo upija. U sebi ima hidrolat ruže, ulje lješnjaka, ulje sezama, emollium kappa (emulgator), hijaluronska kiselina, glicerol, geogard 221 (konzervans), CO2 ekstrakt ružmarina i na njoj stoji da je rok valjanosti 3 mjeseca. Cijena: 47,79 kuna

Ljekarna Vrkljan, Ulica grada Vukovara 60 Ovo je moja najbliža ljekarna, udaljena tek nekoliko metara od stana. Bez obzira na to što ljekarne jako slabo žive od mene, ponekad tamo svratim i kupim tablete za glavu. Hidratantna krema s uljem avokada i eteričnim uljem čajevca mogla bi smetati onima koje ne ljube baš prirodne, biljne mirise. Također ne žele otkriti sastojke, osim ovog što stoji na pakiranju. Cijena: 38,40 kuna

Ljekarne Kuharić, Grahorova 15 Ovo je jedina krema uz koju je došao i letak s detaljno nabrojanim i opisanim sastojcima. Radi se o anti-age kremi. Ponovno je tu ulje divlje ruže, ulje marelice, glicerol, hijaluronska kiselina, ulje argana, kolagen i ova krema je još jedan od mojih favorita i sigurno bi ju kupila ponovno. Cijena: 52,84 kuna

Kad sve zbrojim imam barem tri favorita koji su mi super, a cjenovno su skoro 60 posto jeftinije nego onu koju najčešće kupujem. I da, teško je mijenjati navike kad je nešto dobro, ali mislim da treba dati priliku. Ako ne patite na brendove ili ambalažu, kreme iz ljekarni su pravo otkriće za sve one koje su možda zaboravile da postoji i ta opcija. S obzirom na to da je svaka koža druga priča, ovo testiranje će vam možda više dati informacije o tome u kojim zagrebačkim ljekarnama ih možete pronaći i vrijedi li ih probati. Ja sam generalno zadovoljna ponudom.