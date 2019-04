Novinarka Super1 odradila je kuru body wrappinga, popularne metode protiv celulita. Nije oduševljena

Tretman body wrappinga recenzira *Valerija (30) iz Zagreba

* Cijeli tjedan objavljivat ćemo detaljne recenzije anticelulitnih tretmana u zagrebačkim salonima; ovo je prvi nastavak. Ime je promijenjeno jer ovo nije članak za voajere koji žele spajati naša lica s polugolim fotografijama, nego za stvarne žene koje zanimaju recenzije stvarnih žena. Sve tretmane u ovom specijalu recenzirale su članice naše redakcije koje se u salonima nisu predstavljale kao novinarke i račune su podmirile, kako bismo testirali iz vizure krajnjih korisnica.

Metoda: Body Wrapping googletag.cmd.push(function() { googletag.display('super1_intext_v1'); }); Body Wrapping Za što: oblikovanje tijela i smanjivanje potkožnih masnih naslaga i tjelesnog obujma

Broj odrađenih tretmana: 5

Broj dana: 23

Trajanje tretmana: 45 minuta

Opis: tehnika umatanja tijela koje je prethodno namazano kremom

Učinak: nakon odrađenih pet tretmana, koža mi je nešto zategnutija, a celulit manje vidljiv

Moje mjere prije tretmana opseg ruke: 56 cm

opseg bokova ispod gaćica: 112 cm

opseg koljena: 50 cm

opseg bedra: 66 cm

opseg pasa: 106 cm Moje mjere poslije tretmana opseg ruke: 55 cm

opseg bokova ispod gaćica: 110 cm

opseg koljena: 49 cm

opseg bedra: 65 cm

opseg pasa: 101 cm

Otkad znam za sebe, imam goleme i jake noge, ali celulit uglavnom nije bio moj problem. Razlog je vjerojatno taj što sam se kao klinka intenzivno bavila sportom pa su mi noge, neovisno o tome kako mi se s godinama mijenjala kilaža, uglavnom uvijek izgledale čvrsto i nabijeno. No onda se to, u jednom trenutku, samo promijenilo. Nećemo se previše lagati, razlog je sigurno taj što mi se ne da potrčati za tramvajem, a kamoli upisati nekakvu aktivnost i intenzivno krenuti vježbati. A i, ako mogu birati, radije ću uzeti hamburger i pivo, nego salatu i vodu.

Ali kad guglate ono vječno pitanje “kako se riješiti celulita”, pojavljuju vam se te nekakve magične metode koje će vam, kao, ekspresno pomoći da vaše noge, guza i trbuh opet, bez previše truda, budu glatki, zategnuti i ne izgledaju više kao narančina kora.

ZAŠTO SAM IZABRALA BODY WRAPPING?

Jedan od tih tretmana koji uvijek iskače kao dobra metoda za rješavanje celulita je i body wrapping. S obzirom da bi, barem po onome što sam čitala, trebala biti posve bezbolna, ali i efikasna, odlučila sam ju isprobati. Da, prag tolerancije boli mi je otprilike kao kod dvogodišnjeg djeteta pa mi se nije činilo zgodno ići na nekakve nasilne masaže, valjke ili slično.

Krenula sam guglati gdje otići na tretman pa mi je, među ostalim, iskočio Beauty Centar Afrodita u Zagrebu koji u ponudi ima različite tehnike preoblikovanja tijela, a među njima je i body wrapping – topli ili hladni. Cijena pojedinačnog tretmana je 280 kuna, dok paket od pet tretmana, za koji sam se odlučila, košta 1.260 kuna.

Nazvala sam ih, relativno brzo dogovorila termin za dva dana i to je bilo to. Kad sam došla na prvi tretman, zapravo nisam bila posve sigurna što me čeka. No, brzo sam shvatila da je body wrapping doslovno to što mu i ime kaže – umotavanje tijela koje je prethodno namazano kremom.

TOPLI BODY WRAPPING ZA VODENI CELULIT

Čim me vidjela, kozmetičarka je zaključila da je moj problem vodeni celulit, a ne tvrdokorni, i da će mi trebati topli body wrapping. Stručnjaci kažu da vodeni celulit nastaje zbog pogrešnog načina života, dakle, nedovoljnog kretanja, nepravilne prehrane i neunošenja dovoljne količine tekućine. Osim ovog s tekućinom, prilično dobro se uklapam u profil.

Kozmetičarka mi je prvo detaljno izmjerila opseg ruku, bokova, koljena, bedara i struka, sve fino zapisala na moj karton, a zatim mi je rekla da će za moj tretman, budući da imam vodeni celulit, koristiti “cimet”. Taj cimet je krema za body wrapping, a zove Cinnamon Aha Cream. Trebala bi pomoći smanjiti meki celulit, odnosno, kako piše na kutiji, “potaknuti mikrocirkulaciju i intenzivirati izlučivanje vode i toksina i potkožnog tkiva”.

KAKO JE IZGLEDAO TRETMAN?

Nakon što me namazala kremom, kozmetičarka me umotala u prozirnu body wrapping foliju. Umotala mi je, dakle, noge, trbuh, grudi i ruke. Nakon što sam legla, pokrila me je ručnikom i dekicom i tako sam ležala pola sata. Povremeno mi je donijela vodu jer zbog te kreme koja vam izvlači vodu zbilja dehidrirate. Ta dehidracija, inače, ne prođe ni satima nakon tretmana pa mi je kozmetičarka sugerirala da do kraja dana pijem puno vode. Voda bi zapravo trebala pomoći da se toksini iz tijela izbacuju i nakon što odradite tretman i izađete iz kozmetičkog salona.

Nije preporučljivo da na tretmane idete svaki dan pa je, s mojim radnim vremenom koje je najčešće od 9 do 5, bilo zanimljivo pokušati se ugurati u slobodne termine u salonu. Popodnevni su, naravno, bili standardno pretrpani. No, nekako sam uspjela pa sam na iduće tretmane išla u razmaku od dva do četiri dana. Svaki je bio identičan kao prethodni. Mazanje kremom, umatanje prozirnom folijom, ležanje pola sata.

KAKVI SU BILI REZULTATI?

Ok, koža mi je nakon svakog tretmana na dodir djelovala malo zategnutija, ali ne dramatično. Poslije svakog tretmana sam se fotografirala, ali ni na fotografijama se, zapravo, ne vidi značajna razlika u odnosu na prethodnu. Kozmetičarka bi me prilikom svakog dolaska pitala osjećam li razliku, a kad bih joj rekla da baš i ne, objasnila bi mi da body wrapping nije rješenje za celulit, već samo dobra pomoć. Dakle, ako se baš želite riješiti celulita, morate paziti na prehranu, vježbati, piti puno čaja od koprive, a onda bi vam body wrappping trebao pomoći da se taj celulit na kraju još malo popegla.

Za vrijeme dok sam išla na tretmane, nisam naprasno odlučila da ću početi intenzivno vježbati i prestati jesti krumpiriće pa je vjerojatno i to utjecalo na to da nisam vidjela, a ni osjećala, nekakvu dramatičnu razliku. No, kad me nakon zadnjeg tretmana kozmetičarka ponovno izmjerila, vidjela sam da mi se opseg ruku, nogu, struka i bedara smanjio. Svugdje sam izgubila jedan do dva centimetra, osim u pasu, tamo ih je otišlo pet.

10.4., 1. tretman 12.4., 2. tretman 16.4., 3. tretman 18.4., 4. tretman 23.4., 5. tretman

ZAKLJUČAK

Ako mislite da će vas pet tretmana body wrappinga magično riješiti celulita – neće. Moj nije nestao i zapravo se tek neznatno smanjio. Noge i guza na dodir djeluju malo zategnutije, ali ako očekujete da će vam se, nakon tretmana, na prvi pogled vidjeti manjak celulita, body wrapping vjerojatno nije najbolja metoda. No, ako želite smanjiti obujam, odnosno izgubiti centimetre, body wrapping vam u tome može pomoći.

Ovaj tretman, inače možete odraditi i doma. Naravno, teško da ćete uspjeti sami jer će vam netko morati pomoći kod umatanja. U Beauty Centru u kojem sam ju radila u slobodnoj prodaji možete kupiti kremu od 450 mililitara koja košta 680 kuna i posebnu body wrapping foliju za 82 kune. Prilično sam sigurna da su jedna krema i folija dovoljni za više od 5 tretmana pa ovo djeluje kao znatno jeftinija opcija od one da na tretmane dolazite u salon.

Afrodita Cinnamon Aha Cream Sastojci Afrodita Cinnamon Aha Cream Račun

Za koga nije Body wrapping (po mom mišljenju): Za one koji žele ekspresno uklanjanje celulita

Za one koji nemaju vremena više puta tjedno ići na tretmane

Ako želite čuti još stvarnih iskustava s celulitom pridružite se našoj Facebook grupi #imamcelulit koja okuplja zajednicu stvarnih žena, a dijelimo i super nagrade.