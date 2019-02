Išle smo testirati što bi se dogodilo da nas odijeva prijateljica ili dečko. Evo kako je ispalo

Ispred sebe smo stavile još jedan modni izazov i dale dečkima, mamama, sestrama i prijateljicama da nas odijevaju

Dok su nas mame kao klinke odijevale svakog dana u tome nismo vidjele ništa čudno, ali smo isto tako jedva dočekale da same počnemo birati vlastite odjevne kombinacije. Međutim, vjerojatno su vam poznate situacije u toj blagodati biranja vlastitih kombinacija, kad nemate pojma što odjenuti i kako razmišljate o tome da bi bilo sjajno da vam netko drugi barem taj jedan dan odabere što ćete nositi.

I tako smo došle do ideje za jedan modni test. Odlučile smo svojim bližnjima dati ulogu stilista i da nam svaki dan odrede što da odjenemo. Da, kužimo da bi možda bilo zabavnije da se ne radi o našoj odjeći, ali zanimalo nas je na koji bi je oni način iskombinirali, kako nas vide, što se njima sviđa i bismo li izgledale drugačije, možda čak i bolje? Pa evo kako je sve ispalo na kraju.

Katarinu je odijevao brat

Čim sam bratu zadala ovaj zadatak primao se za glavu i rekao da on to ne može. Nije prošlo ni 10 minuta, a već je počeo smišljati što će mi pripremiti. Imam dosta velik ormar, i pun, a on tvrdi da ja imam zanimljiv i šaren stil koji dosta vuče na 80-e i 90-e. Krenuo je samo izbacivati stvari iz ormara na krevet i kombinirati. Što se njega tiče, ja bi cijelo vrijeme trebala biti u prugicama. Također iz nekog razloga misli da je kombiniranje prugica s prugicama i ostalim uzorcima isto super.

Na kraju, kad je posložio kombinacije shvatio je da su one dosta klasične i u pravilu nešto što bi ja ionako obukla. Samo za jednu kombinaciju je odabrao duple prugice, ali ih je sveukupno ubacio za tri dana. Uglavnom je kombinirao obične veste koje bi i ja sama odabrala, a rekla sam mu da ne smije biti dosadan s trapkama pa je odabrao i dvije suknje. Sve u svemu, da me mora odijevati i inače, ne bi mi bilo previše loše.

VERONIKU JE ODIJEVALA PRIJATELJICA

Da me oblači moja prijateljica Glorija, ja bih gotovo svaki dan odlazila na posao u monokromatskim kombinacijama. Nije da ih ne volim, ali ne bih preživjela dulje od tri dana. Jednostavno sam neki drugi tip što dobro opisuje i vješalica iza mene. Ipak, bilo mi je zabavno zato što je iz ormara izvadila neke komade na koje sam totalno zaboravila, kao što je ova kožna haljinu koju mi je ona kupila kada sam dobila posao. Svakako ima priču, ali je stalno negdje iza u ormaru. Kao i 70 posto stvari na fotkama koje uglavnom ne nosim na posao. Ali evo, prošetala sam ih u siječnju i došle su mi kao nove.

Ne želim ispasti pretenciozna, ali da, često mi se ne da razmišljati o kombinacijama, nego vjerojatno kao većina po inerciji uzimam komade i oblačim i super je da ti netko drugi pripremi odjeću na stolac za drugi dan. Može, evo ja sam svakako za to da opet eksperimentiramo. Daleko sam od toga da do kraja života nosim jedan outfit, ali ne mogu reći da o tome nisam razmišljala čak u nekoliko navrata.

MENE JE ODIJEVAO DEČKO

Da se pita moju bolju polovicu, ja bih svaki dan nosila traperice i majicu uz ravne cipele ili tenisice. (Ok, kad malo bolje razmislim ni nisam tako daleko od toga.) Zato mi je za ovih pet dana odabrao četiri kombinacije s istim crnim trapericama, gore je samo mijenjao majice, a čak je i odabrao jednu košulju. (Doduše, lanenu, usred zime.) Za posljednju kombinaciju odabrao je drugačije traperice, iako mi se čini da je to napravio samo zbog mene.

I čini mi se da mu je cijeli eksperiment dosta teško pao. Neću mu ga više priuštiti, ali me naučio da stvarno ne treba trošiti toliko vremena na odabir odjeće jer nije tako važno što nosiš taj dan ili kako ćeš ispasti na fotki. Važno je kako se osjećaš i što imaš za reći. Sad razmišljam o tome da preuzmem Steve Jobs uniformu i nikad je ne skinem.

TINU JE ODIJEVALA SESTRA

U mom slučaju nije se dogodilo baš nešto posebno. Sestra me koordinirala i slagala kombinacije online, što nije bilo teško jer poznaje moju odjeću. Ako se nju pita, odijevala bih se još slojevitije, možda bi izvukla koje starije cipele iz ormara i unijela dozu kariranog. Makar, moram bit iskrena i reći kako bi s obzirom na moj sadržaj ormara rijetko tko pogriješio, jer sve boje su bazične, a najotkačeniji komad je valjda neka poluzlatna haljina. Ostalo je crno, bijelo i sivo, tako da bi bilo tko ‘na random’ izvukao klasičnu kombinaciju.

Ne kažem da mi sestra nema stila, nego sam zaključila da možda nisam najbolja osoba za ovaj eksperiment, on bi možda bolje funkcionirao u situaciji da mi netko osmisli potpuno novu kombinaciju koja ne uključuje moju odjeću i recimo, prisilio me na boje ili plisiranu suknju. Ali ono što sam zaključila je kako zanemarujem neke starije odjevne komade koje bi mogla nositi i češće.