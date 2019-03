Imamo veliki test najlonki boje kože od 9 do 223 kune. Znamo kako izgledaju i koje su se prve podrapale

Nekoliko tjedana smo nosile najlonke boje kože od 15 DEN i testirale ih na temelju izdržljivosti, realnosti boje i udobnosti

Postoje dvije vrste žena – ili volite najlonke boje kože i nosite ih ili naprosto ne. Dobro, tu su i one koje su okej s time da nose najlonke koje su tamnije ili mrežaste, a ove boje kože nose samo u nužnosti. Najčešći trenuci kada se one nose su za neke poslovne sastanke, svadbe ili onda kada smo imale puno manje godina i vjerovale da će nas ugrijati taj tanak komad tkanine.

Testirale smo najlonke od 26 do 223 kune. Znamo koje su najduže izdržale i koje su najudobnije

Pretpostavile smo da žene kada kupuju najlonke boje kože žele one koje se najmanje vide, one koje su gotovo neprimjetne. Tako smo saznale da postoje one od 8 DEN, ali smo nažalost, nakon iscrpnog traženja pronašle samo par modela s tom debljinom. Zato smo se odlučile na prve nakon, od 15 DEN koje se mogu pronaći u gotovo svakoj drogeriji, specijaliziranoj trgovini, a čak i u prodavaonicama mješovite robe.

Tako smo na kraju našle 15 najlonki od 15 DEN u cjenovnom rangu od 8,90 do 223 kune i isprobale ih. Testirane su Wolford (223 kune), Falke (119 kuna), Calzedonia (99 kuna), Hudson (54,90 kune), Deichman (25 kuna), Tango (23,90 kune), Omsa (23,90 kune), Sanpelegrino (21,90 kuna), Stella Jones (19,90 kuna), Move up (19,50 kuna), Madam (18,90 kuna), Sindy (18,90 kuna), Filodoro (17,90 kuna), Solo (14,50 kuna), Style (13,99 kuna) i Pepco (8,90 kuna). Ovo su rezultati.

Wolford, 223 kune Ove najlonke imaju najvišu cijenu, a inače su jako poznate po tome da su kvalitetne i ugodne za nošenje. Na etiketi navode da su bez šavova i ‘nevidljive’ a radi se o tome da nemaju istaknute šavove po međunožju uopće što znači da ih možete nositi na sve usko jer se neće uopće vidjeti. Na struku ima blago zadebljanje, ali isto je nevidljivo ispod odjeće. Navodno su udobne i za trudnice jer se jako dobro rastežu. Sadrže 89% poliamida i 11 % elastana. Malo su sjajnije, ali boja je jako dobra, puderasta i strašno su mekane iznutra. Nakon grebanja ne ostaju crte i izrazito su udobne za nošenje. Ne ostaju tragovi nošenja, nikakvi.

Izdržljivost: 5/5

Realnost boje: 5/5

Udobnost: 5/5

Calzedonia, Resistant, 99,00 kuna Ovo su dosta popularne najlonke, a prva stvar kojom se hvale je dobra i realna boja na koži. Osim toga od prodavačica saznajem da se nazivaju Resistant ne zbog toga što neće nikada puknuti, nego ako već i puknu, ta pukotina neće ići dalje po nozi nego će ostati samo jedan kružić ili rez. Sadrže 60% poliamida, 29% elastana i 2% pamuka. Ovo su jedine najlonke koje smo isprobale, a da sadrže i pamuk. Struk nije previše visok, ali je udoban. Na prstima nema zadebljana i baš su jako, jako mekane. Nisu se podrapale niti ogrebale prilikom nošenja. Jedne su od najmekanijih, a boja zaista odgovara boji kože.

Izdržljivost: 5/5

Realnost boje: 5/5

Udobnost: 5/5

Deichman, 25 kuna Prvo, nismo imale pojma da Deichman ima najlonke u boji kože, mislile smo da se kod njih mogu pronaći samo čarape. Imaju nekoliko modela, a ove su u boji pudera i navedeno im je na pakiranju da su sjajne kao svila. Navode i kako imaju pojačanje na prstima te da savršeno pristaju zahvaljujući vlaknima Lycra. Kroj im je takav da imaju blago zadebljanje kao hlačice te deblji dio na prstima. Zaista su jako, jako sjajne, ali tko voli neka izvoli. Jako su udobne, čvrste i prozirne istovremeno. Za razliku od nekih mnogo su više roze nego žute i puno realnije izgledaju na nozi. Nisu se podrapale nakon nošenja na štikle.

Izdržljivost: 5/5

Realnost boje: 5/5

Udobnost: 5/5

Jadran Tango, 23,90 kune Ove najlonke su boja Tamno Drap 12 te sadrže 85% poliamida i 15% elastana te također navode da se ne skupljaju. Naveli su i kako su transparentne i elegantne pa sam se nadala da će biti lagane. Što i jesu. Imaju ojačan dio na gaćicama zbog čega su udobnije i bolje izgledaju ako nosite haljinu. Mrvicu su čvršće nego njihov model Solo što je super jer su puno udobnije na nozi i zategnutije. Više su otporne na i nisu se podrapale makar sam zapela po njima s noktom u jednom trenutku. Boja je bila dosta realna, ali za moj ukus su malo previše sjajne.

Izdržljivost: 5/5

Realnost boje: 5/5

Udobnost: 5/5

Muller, Hudson, 54,90 kune Ove Hudson najlonke su u boji Skin te je navedeno da su transparentne, matirane i fine. Što god to značilo. Sadrže 88% poliamidnog vlakna i 12% elastana. Također imaju čvršće gaćice što se meni uvijek sviđa, a i dodatno im je ojačan dio na donjem dijelu gaćica i dosta su visoko struka zbog čega su odmah udobnije. Na vrhu struka imaju i lagano zadebljanje zbog čega bolje stoje, a mogu se nositi i na uske haljine jer nemaju rezove nigdje već su kao tanga gaćice. Nisu sjajne, više su matirane, ali su baš dosta žute. Udobne su za nošenje, posebno ako volite da vas malo zategnu kroz cijele noge. Nakon cjelodnevnog nošenja se nisu ni podrapale ni ogrebale.

Izdržljivost: 5/5

Realnost boje: 3/5

Udobnost: 5/5

Falke, 119 kuna Ove najlonke sadrže 88% poliamida i 12% elastana i čim ih obučete, jako su ugodne za nošenje. Ne stežu i nježne su, a i jako mekane. Transparentne su na način da su baš jako, jako tanke. Sjaje se poprilično, ali je boja odlična, vjerojatno zato što su toliko tanke. Šivane su tako da nemaju istaknute gaćice već samo crtu pa ih možete nositi na nešto usko. No, dosta brzo su se izgulile, ali ne i podrapale.

Izdržljivost: 3/5

Realnost boje: 5/5

Udobnost: 4/5

Pepco, 8,90 kuna Ovo su najlonke najniže cijene u testu. Boja im je light beige i navode na pakiranju kako su dugotrajne. Sadrže 91% poliamida i 9% elastana što se i osjeti kada ih se nosi. Malo su grublje iznutra što se manje osjeti nakon što ih nosite već neko vrijeme, ali prilikom oblačenja blago grebu. Sjaje se, imaju zadebljanje na prstima i kao hlačice. Izgulile su se dosta nakon prvog nošenja, ali s obzirom na cijenu su dosta dobre, posebno ako vam trebaju neke na brzinu.

Izdržljivost: 3/5

Realnost boje: 5/5

Udobnost: 4/5

DM, Stella Jones, 19,90 kuna Ove su boje ‘champagner’, a više su žute nego kremaste. Njihova posebnost bila bi da su nižeg struka. Po sastavu su 88% poliamidno vlakno i 12% elastana te kažu da se mogu skupiti do 0,5% po dužini. Zaista jesu nižeg struka što je meni osobno smetalo jer volim one visokog struka, a i zbog toga cijelo vrijeme imate osjećaj kao da padaju. No, nisu previše čvrste i imate osjećaj da koža može disati dok ste u njima. Jedino što su više žutkaste nego kremaste, ali nisu se podrapale nakon nošenja.

Izdržljivost: 5/5

Realnost boje: 3/5

Udobnost: 3/5

Jadran, Solo, 14,50 kuna Jadranove Solo i tango su navodno najpopularnije najlonke boje kože od 15 dena. Solo imaju 96% poliamidnog vlakna i 4% elastana te navode kako se ne skupljaju. Boja koju sam isprobala je Tamno drap 12 i jako dobro izgleda na nozi. Dosta su sjajne i na suncu se vidi da ih imate, a i strašno su tanke, ali barem ne stežu. Samo prilikom navlačenja sam morala paziti da ih slučajno ne okrhnem noktom. Nakon nošenja su se više izgulile nego podrapale, ali ne bi ih mogla nositi ponovno, osim ispod traperica.

Izdržljivost: 3/5

Realnost boje: 4/5

Udobnost: 5/5

Muller, Move up, 19,50 kuna Muller općenito ima ogromnu ponudu najlonki u raznim cijenama. Prilikom testiranja tamnih najlonki, Move up su dobile dosta dobru ocjenu pa sam išla isprobati i ove u boji kože. Na pakiranju navode kako su super transparentne, imaju bikini-dio hlačica s uzorkom, da su svileno mekane te da odlično odgovaraju zahvaljujući elastanu. Sadrže 90% poliamida i 10% elastana. Bikini dio gaćica je doslovno s uzorkom čipke, kao da imate tanga gaćice. Dosta su guste i vide se jako na nozi, visokog su struka i udobne, nisu sjajne nego matirane. Rekla bih da su dobre za večernji izlazak. Nisu se podrapale, ali su zapele u jednom trenutku dana pa se stvorila crta preko cijele širine.

Izdržljivost: 3/5

Realnost boje: 3/5

Udobnost: 5/5

Muller, Omsa, 23,90 kuna Za ove najlonke navode da su fine s gaćicama. Imaju 92% poliamidnog, a 8% elastanskog vlakna. Navedena boja je Lido 0000. Na pakiranju navode kako su pogodne i za plus size žene jer su rastezljive te da nemaju zadebljanje na prstima. Imaju zadebljanje kao hlačice i višeg su struka, ali donji dio najlonke je dosta tanak. Dok sam ih oblačila sam se bojala da ih ne podrapam jer se doima kao da su jako, jako tanke. Sjajne su i ružičasto bjelkaste što se dosta vidjelo čak i na mojim bijelim nogama. Istina, nemaju zadebljanje na prstima, ali su nekako grublje iznutra od nekih ostalih koje sam isprobala.

Izdržljivost: 4/5

Realnost boje: 3/5

Udobnost: 3/5

Madam, 18,90 kuna Na pakiranju navode da se radi o finoj hula-hop čarapi bez pete sa lagano pojačanim prstima. Ima 66% poliamida i 34% elastana, a čak imaju i upute kako ih obući. Malo su tamnije i jako, jako sjajne. Zadebljane su na prstima, imaju hlačice i zadebljanje na međunožju. U području struka malo grebu, ali su dosta izdržljive i jako rastezljive. Nakon zapinjanja ostaje trag gdje su zapele, ali se nisu podrapale.

Izdržljivost: 4/5

Realnost boje: 3/5

Udobnost: 3/5

Sanpelegrino, 21,90 kuna Na ovim najlonkama su naveli da se radi o ultra transparentnoj čarapi koje su mekane te osiguravaju maksimalnu udobnost. Boja je antilope i više je sivkastog nego žutog tona što izgleda mnogo prirodnije. Sjajne su, ali ne previše. Dosta tanke, zadebljanje je na predjelu hlačica. Rastezljive su dosta, ali prilikom nošenja cijelo vrijeme imate strah da ne puknu. Na struku također imaju zadebljanje radi čega su udobne za nošenje. Malo više. Sadrže 93% poliamida i 7% elastana.

Izdržljivost: 3/5

Realnost boje: 4/5

Udobnost: 3/5

Sindy, 18,90 kuna Boja ovih najlonki je ‘Svetla koža’, i imaju zadebljanja na prstima, međunožju i sredini stražnjice. Navode i kako se radi o novom inovativnom materijalu sa 3D elastičnim nitima koji sprečava trganje. Imaju 82% poliamida i 18% elastana, a navode i kako se uopće ne skupljaju. Jako su sjajne, a boja im je dosta svijetla, možda i previše. Zadebljanje na stražnjici je malo nespretno ako želite nositi neke uske hlače jer će se dosta vidjeti, ali ugodno stoje na struku jer lijepo stegnu. Udobne su za nošenje, ali blago grebu. Nakon nošenja nije bilo ogrebotina niti su se podrapale.

Izdržljivost: 5/5

Realnost boje: 3/5

Udobnost: 3/5

Filodoro, 17,90 kuna Ove najlonke imaju 92% poliamida i 8% elastana i navode kako je skupljanje moguće do 0,5% po dužini i širini. Također su super transparentne i matirane. Zadebljanje im je na samo na području gaćica, ne i na prstima. Nisu baš matirane, sjajne su dosta, a boja je gotovo bijela. Ističu noge onako kako to ne želite. Rub na struku je dosta tanak, a i malo su se spuštale prilikom nošenja. Nisu se podrapale, ali su ostali tragovi nošenja.

Izdržljivost: 4/5

Realnost boje: 2/5

Udobnost: 3/5

Style, 13,99 kuna Ovo su najlonke koje sam često kupovala i inače jer su mi bile prve pri ruci. Sadrže 96% poliamida i 4% elastana. Imaju zadebljanje na prstima i na području gaćica. Kada ih izvadite iz kutije baš su jako zgužvane što se vidi i nakon što ih obučete. Jako se sjaje i malo su šire na nogama pa imate osjećaj kao da cijelo vrijeme padaju. Boja je relativno prirodna i stvarno su dosta prozirne pa i to čini svoje. Zadebljanje paše za nošenje, posebno oko struka. Odmah su dobile tragove nošenja, što rastezanja, što zapinjanja za stolac i slično. Podrapale su se na prstima.

Izdržljivost: 2/5

Realnost boje: 4/5

Udobnost: 3/5

Zaključak

U ovom slučaju izgleda kako je cijena generirala kvalitetu, a i udobnost. Boja i realnost iste ovisit će mnogo o vašoj boji kože i to je dosta teško komentirati, ali vidljivo je kako neke najlonke imaju više žute nijanse dok su neke više sive. Također postoje različita zadebljanja koja također možete birati na temelju toga što mislite nositi na njih, a možda su ove suvremenije ipak bolji odabir jer će se manje vidjeti ispod odjeće. Na tržištu zaista postoje najlonke koje se neće podrapati ili ogrebati nakon nošenja, što je najvažnije ako izlazite van u njima kako bi bile u potpunosti bez brige.