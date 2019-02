Imamo 5 muških i 5 ženskih mirisa koji su nedavno došli na police. Da, baš pred Valentinovo

Znamo da ne možemo svaki mjesec kupiti novi miris, ali ih možemo sve isprobati ili staviti na listu želja. Iako mnogi zaobilaze Valentinovo iz barem dva ili tri razloga, mi kažemo da je svaka prilika za kupovinu ponekad dobra. Ove veljače zaista ne trebate puno tražiti, jer je izbor mirisa genijalan.

Narciso Rodriguez predstavio je novi miris za žene, Viktof&Rolf je zamračio svoj Flowerbomb, a mnogi brendovi su u isto vrijeme predstavili muške i ženske mirise u isto vrijeme. To je baš zgodno, pogotovo ako vi i partner imate sličan ukus kada su u pitanju mirisi. U tom slučaju otkrijte nove mirise Emporio Armani ili Jimmy Choo, a ako se ne možete upariti onda odaberite neki od ostalih na popisu. Ili im barem dajte šansu.

Emporio Armani In Love With You, od 404,00 – 803,00 kuna

In Love With You kreirala je Anne Flipo kao sasvim novi ženski miris. Senzualan, ženstven i odvažan, temelji se na neuobičajenoj kombinaciji mirisnih sirovina: sočna višnja, iznimno ženstveni apsolut jasmina sambaca prožet akordima jantara i ruma, koji naglašavaju eleganciju te mu daju neočekivanu i urbanu notu.