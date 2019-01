I kako vam se sviđa novi Zarin logo? Evo tko stoji iza novog dizajna o kojem svi pričaju

Fabien Baron – Francuz koji je u osamdesetima bio kreativni direktor Barneysa, nanovo osmislio talijanski Vogue s legendarnom Francom Sozzani, bio kreativni direktor Harper’s Bazaara, pa 20 godina kreativni direktor za Calvin Klein.

The new Zara logo is Fabien Baron being Fabien Baron, a typography he first used for Harper’s Bazaar in the early 1990s and seen consistently since https://t.co/xN9Bt0Cq91 pic.twitter.com/JfhzH69jz7

— Gareth Hague (@gareth_hague) 27. siječnja 2019.