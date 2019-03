Hrvatski dizajneri muške mode napokon su dobili svoju večer revija. Bila sam tamo

Novo izdanje Bipa Fashion.hr-a počelo je u utorak 19. ožujka, a sinoć je održana večer posvećena samo muškoj modi s potpisom hrvatskih dizajnera

Nakon što ga je otvorio Robert Sever revijom ženske kolekcije u utorak, sinoć je na Bipa Fashion.hr-u održana večer posvećena samo muškoj modi. Otvorio ju je Tomislav Bahorić sa svojim brendom Spirit by T.B., a slijedile su revije Boška Jakovljevića, Roberta Severa i Varteksa. Pa evo jednog detaljnog dnevnika cijele večeri.

20:00 Nalazim se s kolegicom ispred ulaza u paviljon 5 na Velesajmu. Danas nas po prvi put čekaju revije muških kolekcija na Bipa Fashion.hr-u. Nemam baš nikakva očekivanja, ali čak im se malo veselim.

20:13 Sjedimo blizu samog vrha piste. Ima puno više ljudi nego što sam očekivala. Tomislava Bahorića došla je podržati majka Loredana, ispred mene sjede Ana Maria Ricov i Zoran Aragović koji će svoje kolekcije prikazati u subotu, ali su danas došli podržati svoje kolege. Scenografija je nešto drugačija nego inače, s velikom kockom u sredini na kojoj se projicira logo organizatora.

20:20 Varteks danas također ima reviju pa vidim da stiže njihov predsjednik uprave, Nenad Bakić sa suprugom Rujanom. Uskoro im se pridružuje i Saša Cvjetojević. Fascinantan mi je buzz koji se stvorio oko Varteksa i zbilja želim vjerovati da je realan. Vidjet ćemo.

20:40 Još uvijek čekamo početak. I čekali smo ga sve do 20:50, a onda su tek počele reklame koje su trajale još 10 minuta. Zbilja bih jednom voljela vidjeti da sve ovo počne na vrijeme.

21:00 Prvi na pistu danas izlazi Tomislav Bahorić. Dosljedan je svom prepoznatljivom izričaju koji se nerijetko preklapa i s izričajem njegove majke i nejnog brenda Charlie. Zato smo vidjeli puno komada s nedovršenim rubovima, bez podstave i s izrezanim krugovima koji tvore šupljikavi uzorak. Mislim da dizajnerska odjeća ne bi trebala biti toliko plošna i nedovršena jer jednostavno djeluje kao da krojevi nisu dovoljno promišljeni, ali to je Bahorićev izričaj i vjerujem da njegovi fanovi vole takvu odjeću.

21:07 Posljednji od modela na pistu izlazi kustos zagrebačke galerije Kranjčar, Josip Tešija, a reviju zatim plesnim pokretima zatvara naš sjajni plesač Ognjen Vučinić. Bahorić oko sebe ima talentirane ljude koji vole njegovu odjeću i to je na kraju najbitnije.

21:10 Prvi put na pistu Bipa Fashion.hr-a izlazi Boško Jakovljević, srpski maneken, voditelj i dizajner čija kolekcija je pokazala da ne zna puno o dizajnu. Poslao je na pistu zgužvane sakoe, nedovršene komade bez podstave i, najgore od svega, komade od plastike. U 2019. nitko ne bi trebao raditi kolekcije od plastike.

21:20 Treći dizajner večeri bio je Robert Sever. Njegova muška kolekcija donijela je dašak filma “Call Me By Your Name” s cvjetnim košuljama i stylingom inspiriranim 80-im godinama prošlog stoljeća. Dečki su nosili bermude, poštarske kape i odlične torbe. Bilo je, doduše, malo previše trapera, i bilo bi bolje da je kolekcija umjesto toga imala više satena koji se pojavio tek u zadnjem stylingu, ali sve u svemu dosta cool.

21:30 Večer muških revija zatvorio je Varteks. Bila je to jedina revija večeri na kojoj je publika počela pljeskati i prije no što je počeo defile iako se nije radilo o nekoj spektakularnoj kolekciji. Vidjeli smo klasična Varteksova odijela savršenih krojeva s pomakom prema verzijama za mlade, prvenstveno vidljivom u stylingu odnosno dodavanju lanaca na hlače i nošenju košulja izvan hlača.

Bilo je i dobrih bermuda, i par ženskih odijela koja su zanimljivo stilizirana s bijelim potkošuljama ili satenskim bluzama, i s ravnim cipelama. Varteksu je prvenstveno stalo do kvalitete pa su se na spomenutoj kocki u sredini pa i na samoj pisti projicirali krupni kadrovi platna i pletiva, a na kraju su na pistu zajedno izašle kreativna direktorica Martina Vrdoljak Ranilović te dizajnerice Evelin Zaplatić i Renata Kuhar Krsnik. Dosta inspirativno.