Grožđe u sebi sadrži vrlo moćan anti-age sastojak, a ova linija potpuno je bazirana upravo na njemu

View this post on Instagram

U bogatom vulkanskom tlu Santorinija, vinove loze se uzgajaju u obliku 'koulora' kako bi svojim stanovnicima pružila utočište od vjetra. Kako bi izdržala teške i oštre ekološke uvjete, Santorinijeva loza je razvila jedinstvena otporna svojstva te proizvela visoko učinkovite zaštitne molekule koje se nazivaju polifenoli. Upravo se u tome krije tajna uspjeha koja stoji iza Apivitine linije proizvoda 'Wine Elixir'. 🍇✨ Sinergija znanosti i prirode urodila je Wine Elixir linijom koja je predvodnik broj jedan kada je riječ o njezi kože i ponovnom aktiviranju prirodnih procesa s ciljem pomlađivanja, revitalizacije i blistavosti kože, ali i poboljšanja cjeloukupnog raspoloženja.Jednom kad je isprobate, postat će Vaš vjerni saveznik u borbi s znakovima starosti! 💕 🍇🧚‍♀️ #apivita #apivitawineelixir #wineelixir #santorinivinepolyphenols #vinepolyphenols #polyphenols #ingredient #natural #santorini