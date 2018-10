LUNA fofo je najljepši beauty gadget koji imam, a uz to i najpametniji

Isprobala sam novi FOREO LUNA fofo. Prvi pametni uređaj za čišćenje lica koji u sebi ima dva proizvoda odjednom

Iskreno, nikad nisam puno istraživala i odlazila na tretmane koje se tiču lica. Možda jer mi nikad nisu trebali (bar sam tako mislila), a kada bi se i odvažila na neki od njih, čak bih bila i razočarana. No, s tridesetima su se stvari promijenile. Dnevna krema, piling i povremena maska za lice prestale su biti dovoljne. U igru su ušle kreme za područje oko očiju, serumi, ulja za njegu i obavezni SPF. Možda se nekima čini prekasno, ali kada nemate problema s kožom, ne pridajete joj baš neku preveliku pažnju.



Naravno, kao glavni problem pojavila se hidratacija kože, osobito zimi. Pojačale su se i moje potrebe za kvalitetnijim čišćenjem lica. Više mi nije bio dovoljan jedan proizvod kako bi bila spremna za spavanje. Tako sam se još tada, potpuno slučajno i u svrhu posla, upoznala s brendom FOREO, točnije s proizvodom LUNA. Osim što me osvojio dizajn, osvojio me i učinak. Jer sam samo za nekoliko dana imala nježniju kožu lica, time je izgledala zdravije i svježije. Nisam pobornica podloga s velikim prekrivanjem, kao ni make-upa u dnevnim prigodama, tako da mi je to bio veliki plus.

Sada je stigao novi LUNA fofo

Ovih dana FOREO je predstavio svoj novi pametni uređaj za čišćenje lica, LUNA fofo. A najbolji dio je što ima dvije opcije, tj. jednu dodatnu, ali ključnu. Može analizirati kožu, najvažnije – pratiti njezinu hidrataciju, i na temelju analize svaki put izraditi personalizirani program čišćenja lica.

Zvučalo je predobro da bi bilo istinito, imati u svojoj kupaonici uređaj za analizu kože, koji će uz to ugasiti njezinu žeđ i svaku moju njegu prije spavanja zaokružiti i jednu savršenu cjelinu. Pa krenimo ispočetka. LUNA fofo funkcionira preko FOREO aplikacije. Vrlo ju jednostavno skinete, kao i svaku, jako brzo formirate svoj profil i zabava kreće.

Analiza kože lica

FOREO For You aplikacija vodit će vas kroz sve korake. Za početak one s kojima će analizirati stanje vaše kože. To radi pomoću dva mala senzora sa stražnje strane uređaja, koje pomičete preko lica. Prvo ga prislanjate na desni, zatim na lijevi obraz. Zatim slijedi čelo i nos. Pametni LUNA fofo sve bilježi i nakon toga vas obaviještava o postotku hidratacije i priprema rutinu za čišćenje.

Super je to što svaki put kada uključite svoj uređaj isto možete ponoviti, što i je poanta. Tako da kada god krećete čistiti lice, znate u kojem je stanju vaša koža i dobivate personalizirano čišćenje lica. Ovaj dio ultra je brz i jednostavan, uzet će samo malo vašeg vremena, zbog čega nećete zaglaviti u kupaonici. Meni se osobito svidjela brzina i jednostavnost svega. Kako nisam beauty tip, ne volim duge procese po tom pitanju. Ova priprema bila je kratka i učinkovita.

Koji je moj postotak hidratacije kože?

Nakon toga se možete baciti na čišćenje lica, sigurni da je ono dovoljno nježno i u potpunosti prilagođeno vašem licu. Neće ga isušiti, zacrveniti ili nešto treće. Možete uživati u masaži i njezi koja je isprogramirana samo za vas. Ja sam koristila FOREO proizvod za čišćenje lica, ali možete koristiti bilo koji proizvod koji vam odgovara.

Nanosila sam proizvod kao i inače, na vlažno lice, možete kratko smočiti i LUNU fofo te zatim kružnim potezima prelaziti preko lica. Aplikacija pokazuje koliko dugo se uređaj mora zadržavati na jednom dijelu, a onda krećete na sljedeći. Sve dok ne očistite cijelo lice. T-Sonic pulsacije visoke frekvencije i silikonska površina uređaja čiste lice od masnoća, nečistoća i ostataka, ali i ostataka šminke. Tako da riješavate sve odjednom. Koža je nakon toga mekša i spremna za noćnu ili jutarnju njegu.

Par super LUNA fofo činjenica

LUNA fofo stane u vašu kozmetičku torbicu, tako da može s vama na put Neće nikako iziritirati kožu, baš suprotno, učiniti će ju mekom i sjajnijom Analiza kože lica zabavan je i brz proces, a radi se pomoću malih senzora na uređaju FOREO aplikacija vodi vas kroz sve i jako je jednostavna Sve skupa ne traje dugo, a koža je čista i spremna za daljnju njegu LUNA fofo već je dostupan u svim dm prodavaonicama

Sadržaj je nastao u suradnji s brendom FOREO