Ella je pokazala da se zna super našminkati, a neke ljude samo zanima je li povećala usne

Moj "Diplomski rad" u @arimedbeautyschool 😎 lijevo "desperate housewife" desno i dalje desperate housewife al s "Makeup artist" diplomom 😂 gledajte u cetvrtak moj video sa zadnjeg sata na fejsu 😎

