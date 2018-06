Dizajnerica Kate Spade pronađena je mrtva u svom stanu u New Yorku

Svijet mode tuguje, Kate Spade preminula je u svom stanu u New Yorku

Poznata poduzetnica i dizajnerica torbica Kate Spade preminula je u 55 godini, upravo su objavili američki mediji.

Jutros oko 10 sati tijelo preminule dizajnerice pronašla je spremačica u njezinom stanu u New Yorku. Kako piše The Guardian, Kate je počinila samoubojstvo vješanjem. Neslužbeni izvori za AP tvrde kako je ostavila i oproštajnu poruku, no drugi detalji zasad nisu poznati. Spade je za sobom ostavila supruga Andyja i trinaestogodišnju kćer Frances.

Kultne torbice

Kate je popularnost stekla 90-ih sa svojom vrlo popularnom linijom torbica. Otvorila je preko 140 trgovina u Americi i preko 175 trgovina u cijelom svijetu. Posljednju liniju je izdala u 2016. godini, a zvala se Frances Valentine. Njen dizajn nose velike svjetske zvijezde kao što su Taylor Swift, Sarah Jessica Parker i Kate Middleton.