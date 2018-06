Poduzetnica i dizajnerica Kate Spade u modi je bila 25 godina, a proslavila se torbicama koje su nosili baš svi devedesetih

Dizajnerica Kate Spade, koja je preminula u utorak ujutro u svom domu u New Yorku, za sobom je ostavila ogromni modni biznis. No, tada još Katherine Brosnahan, svoju karijeru započela je skromno u lokalčiću u njujorškoj četvrti Soho u siječnju 1993. godine.

Nije imala puno iskustva, ali je imala veliki talent i podršku dečka Andyja Spadea koji joj je kao poslovni partner pomogao da se probije na scenu i postane uspješna.

Proslavila je vrećasta najlonska torba

Njezin prvi modni hit bila je kockasta vrećasta torbica protkana resama koja je spajala dotad nespojivo, koja je u svijet mode donijela ono nešto novo. A poslovni gledajući, dizajnerica se već tada pobrinula da se lansira među zvučnija imena modne scene jer je brend nazvala Kate Spade – kao kombinaciju njenog imena te prezimena tadašnjeg dečka, a kasnije i supruga Andyja Spadea.

Nosile su ju sve svjetske zvijezde

Ta legendarna prva kolekcija uključivala je zanimljive najlonske torbe, a cijene su se kretale od 100 do 400 američkih dolara. S vremenom su velike modne trgovine kao Barneys i Fred Segal počeli tražiti njezine torbice, a ubrzo su pristigle i molbe iz Bloomingdale’sa i Nordstroma.

Kate Spade torbice nosila je i Anna Wintour

Sama ideja najlonskih torbi unutar kojih se nalaze neseseri brzo je postala popularna na modnim pistama pa nakon toga i na ulicama što ju je lansiralo među najtraženije dizajnere torbi devedesetih.

S vremenom su se počele nizati i medijske objave, časopisi, pa čak i stranice u Vogueu pored najpopularnijih brendova kao što je Gucci. Prije nego što se uopće stigla snaći, face poput modne urednice časopisa Vogue, Anne Wintour ili pak urednice časopisa Allure, Linde Wells počele su nositi njezin dizajn.

Brend zarađivao milijardu dolara godišnje

Prodaja joj je vrtoglavo porasla u 2000-ima, a njezini inicijali koji su stajali kao logo na prednjim stranama torbica postali su poznati baš svima. Osim torbica, Kate je s vremenom počela dizajnirati i odjeću te obuću. Proširila je svoje poslovanje na dječje kolekcije, namještaj i sportsku odjeću. U to vrijeme tvrtka je zarađivala oko milijardu dolara godišnje.

Rado je surađivala s drugim dizajnerima

Stvorila je, kako je jednom prilikom izjavila, posao na temelju toga što ne želi biti previše luksuzna, previše hip, previše retro i previše brza. U uspjehu su joj pomogle i brojne, dobro promišljene suradnje sa drugim dizajnerima i kućama kao što je Estee Lauder. S porastom bogatstva rasle su suradnje te podjela posla s drugim kompanijama.

Od početka karijere joj je moto bio “živi šareno” i u skladu s tom filozofijom je uvijek uspijevala kombinirati razne stilove, a istovremeno imati profinjene, moderne linije.

Zaigrane kolekcije

Svaka kolekcija bila je zaigrana, spontana, a takav dizajn je ženama New Yorka davao dojam da će uz njene komade moći doživjeti velike američke avanture. Upravo taj avanturistički i veseli duh može se vidjeti u svim dijelovima kolekcija, čak i njenim trgovinama koje su bile nježne, vesele i pune različitog namještaja i tapeta.

Povukla se nakon rođenja kćeri

Kate i Andy Spade (inače brat glumca Davida Spadea) upoznali su se još dok su bili studenti na Arizona Stateu. Godinu dana nakon što su lansirali Kate Spade, točnije 1994. godine par se vjenčao, a nakon 11 godina braka dobili su kći Frances po kojoj je dizajnerica kasnije nazivala svoje kolekcije. Nakon njenog rođenja Kate je sve teže bilo vidjeti u medijima ili na modnim revijama, a poslu se vratila kad je Frances imala 12 godina.

Prodala brend konkurenciji

Spade je ipak svoj brend prodala 2007. godine, a kupio ga je konkurentski Coach. Prije dvije godine vratila se u modni biznis pokrenuvši novi brend pod nazivom Frances Valentine u čast svoje kćeri. Bez obzira na sve promijene vlasništva kroz godine, prvi brend je i dalje stajao jako visoko na ljestvici popularnosti, a proslavila je i drugi.

Iza sebe ostavila oproštajno pismo

U utorak ujutro oko 10 sati tijelo preminule dizajnerice pronašla je spremačica u njezinom stanu u New Yorku. Kako piše The Guardian, Kate je počinila samoubojstvo vješanjem. Bliski prijatelji tvrde kako se dizajnerica već neko vrijeme borila s depresijom te se iz dana u dan sve više povlačila u sebe. Neslužbeni izvori za AP tvrde kako je ostavila i oproštajnu poruku, no drugi detalji nisu poznati.