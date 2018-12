Dečki iz redakcije se cijeli mjesec nisu brijali i sve su dokumentirali. Pogledajte kako su danas zgodni

Da smo mogle pustiti brkove, sigurno bi se to dogodilo. Ali nismo, nego smo podržale naše dečke iz redakcije za tu malu akciju

Prvog studenog nekome je pao mrak na oči, a netko je došao na briljantnu ideju da svi dečki iz redakcije obriju brade i brkove na nulu i krenu u avanturu Movember. Movember je mnogo više od samog puštanja brkova, a cilj mu je osvijestiti zdravstvene probleme među muškarcima kao što su depresija, rak testista i prostate te brojne druge bolesti.

Pokret je startao 2004. godine od strane dobrotvorne udruge Movember Foundation koja je s ovom tradicijom počela u Australiji. Mi smo prigrlili razne svjetske trendove, neki su vrijedni, a neki manje vrijedni spomena, a ovaj sigurno spada u prvu kategoriju.

Davor Igrić, menadžer prometa

“Ovo mi je možda prva godina u životu u kojoj sam gotovo svih 365 dana imao bradu. Isto tako, ovo je prvi put da konkretno u projektu podržavam Movember pokret i dobro se osjećam zbog toga.” kaže Davor. Što se tiče njege, Davor je prokomentirao kako nema neku posebnu njegu, a bradu nosi manje više tek posljednjih godinu dana i dodaje kako mu je bilo čudno vidjeti golo lice 1. studenog kad se obrijao.

Ranije, kada nije nosio bradu uređivao se uglavnom sam, tek je nekoliko puta posjetio profesionalnog brijača i to mu je bilo odlično iskustvo jer mu brada nije bila nikad urednija. “Čak sam se malo izdeprimirao jer doma nikada to sam nisam uspio ponoviti, uvijek je izgledalo mrvicu neuredno. Ali ok, ne smeta. Volim bradu,” dodao je. Iz Salona je izašao oduševljen.

Mihovil Radauš, kreativni direkor

“Ovo je prvi put kako aktivno podržavam Movember puštanjem brkova. Iskreno, do sada jednostavno nisam imao hrabrosti, obrijati bradu i ostaviti samo brkove. Već par godina se nabrijavam i ove godine sam jednostavno odlučio da se brijem, pa kako ispadne, ispadne.” rekao nam je Mihovil i dodao kako mu je zbog toga drago iz nekoliko razloga. “Morate promijeniti držanje i način na koji komunicirate s ljudima da vas shvate ozbiljno, a samim time i pokazati više samopouzdanja. To je odličan osjećaj.

Definitivno planira opet aktivno sudjelovati u Movemberu, a možda se i prijaviti na neku mustašijadu. Dodaje da su njegove navike brijanja dosta skromne jer već dugo nosi bradu, pa se to uglavnom svodi na oblikovanje i skidanje dlaka s vrata. Ovo mu je prvi put da je bio na profesionalnom brijanju i bez problema se prepustio rukama stručnjaka.

Dečki su sjajno odradili izazov, a danas su, logično, otišli u Salon, jednu od prvih old school brijačnica u gradu. Tko prati brijačku scenu u gradu zna tko je Marko Stanzl, a tko ne zna, možemo bez pretjerivanja reći da je on brend sam za sebe te ga svojim stilom i stavom uspješno prodaje. Prije nekoliko godina otvorio je Salon s idejom da stvori ugodno mjesto za sve one kojima je potreban odmak iz užurbanog tempa života i u tome je vrlo uspješan. Salon radi sto na sat, ekipa je i više nego timski uigrana i užasno simpa te vam ostaje samo da se udobno smjestite u fotelju i uživate. Ondje ništa nije prepušteno slučaju, od najmanjeg detalja u interijeru do usluge koja je na visokoj razini, a dečki su potvrdili.

Mihovil Radauš i Marko Stanzl

Dok je Marko radio, ugodno smo čavrljali o poslu, trendovima, navikama klijenata te samom razvoju i konceptu Salona. Pored svakodnevnih izazova, povremeno održava edukacije i prenosi svoje znanje i rado se odaziva na zanimljive projekte, što je također jedan od razloga da pokucamo na njegova vrata. Otkrio nam je da je u Salon dobrodošao baš svatko, ali i istaknuo da klijenti koji prate njegov rad, znaju i po što dolaze.

Naravno da nas je zanimalo sve o trendovima brkova i brada, što je pozitivno komentirao u smislu da se dobro održao i kod nas. Mi naravno volimo retro frajere u punom smislu riječi pa je ovo zapravo i jako dobra vijest. (smijeh) Salon definitivno nije mjesto koje je rezervirano samo za muškarce, tu su dobrodošli svi, pa makar samo u pratnji. A tko bi odbio rakijicu u ovo predblagdansko vrijeme? Dečki iz redakcije su brutalno zadovoljni, čak ni ne kriju da se svako malo pogledaju u ogledalo, a fotke u galeriji govore više od tisuću riječi. Top. Ma, evo fotkice još jednom.