Akne izaziva upala folikula dlačica, no uzrok može biti i upotreba neodgovarajućih kozmetičkih preparata i nepravilno čišćenje lica. Primjerice, pretjerano čišćenje i pranje kože sklone aknama samo će pojačati problem jer se na taj način koža lišava svog prirodnog zaštitnog sloja i uravnoteženih pH vrijednosti, što dovodi do prekomjerne isušenosti i onemogućava normalno lučenje loja.

Da bi kompenzirala ono što registrira kao suhoću, koža počinje lučiti više loja, koji zatim ostaje zarobljen u porama. To izaziva povećanje pora i razvoj akni. Osim toga, kod kože sklone aknama u porama je akumulirana velika količina toksina i nečistoća, a kad se tome dodaju i odumrle stanice kože, to je savršena kombinacija za nastanak akni.

Malo sunca dobro je za duh i kožu. Dok će neki ljudi smatrati da je solarij dobar za akne, znanstvenici se danas slažu da previše sunca nije dobro ni za jedan tip kože – uključujući i kožu sklonu aknama. Visoke temperature potiču cirkulaciju i povećavaju znojenje, a znojenje može pomoći da površina kože izluči višak sebuma i pročisti pore. Međusobno se razlikujemo, kao i naša koža, a što je dobro za nekoga, nije nužno da će odgovarati i nama. Za svaku osobu pogođenu aknama koja kaže da sunce pozitivno utječe na stanje akni, pronaći ćete osobu koja tvrdi da je stanje akni lošije u toplijim mjesecima.

Sunce isušuje kožu i masnoj koži (prekomjerna proizvodnja sebuma karakteristika je kože sklone aknama) je potrebna hidratacija. Kada prekomjerno izlaganje suncu isuši kožu, žlijezde lojnice (proizvode sebum koji daje koži potrebnu masnoću) stvaraju višak sebuma − poznat kao seboreja − i upravo to je jedna od prvih faza u nastanku akni. Još jedan rezultat isušivanja kože je keratoza i orožnjavanje kože. To podrazumijeva da površina kože otvrdne što sprječava sebum da otječe iz pora i ometa prirodni proces kojim se mrtve stanice ljušte. Tako nastaju komedoni.

Proizvodnja znoja na koži i licu se povećava kada je toplije vrijeme što stvara pogodno okruženje za nastanak Propinobacterium acnes – glavnog uzročnika nastanaka akni – koji može napredovati i širiti se. Sunčeva svjetlost može potaknuti nastanak posebne vrstu akni poznate kao Acne aestivalis (ili poznatije kao Mallorca acne). To se događa kada UVA zrake, u dodiru s kemikalijama u određenim proizvodima za njegu kože i za zaštitu od sunca, izazivaju alergijsku reakciju. Acne aestivalis najčešće pogađaju žene između 25 i 40, od kojih su mnoge imale akne u pubertetu.

Riječ stručnjaka – Kako njegovati kožu s aknama: dr. sc. Ana Bakija-Konsuo, dermatovenerolog

Svakodnevna njega sastoji se od skidanja šminke i temeljitog pranja kože ujutro i navečer preparatima koji su namijenjeni masnoj koži. Pranjem uklanjate suvišnu masnoću i nečistoće s površine kože. Kožu perite toplom vodom kako bi se pore raširile. Izbjegavajte prejako trljanje i grebanje kože da biste izbjegli dodatnu iritaciju ili upalu. Izbjegavajte čišćenje kože alkoholom jer alkohol neće dezinficirati kožu i ukloniti nakupljene masnoće, baš suprotno, on će isušiti površinu kože, dovesti do njene dehidracije što će potom potaknuti žlijezde lojnice na povećanu produkciju loja, što je, naravno, preduvjet za nastanak akni!

Za pranje koristite sredstvo koje ne sadrži sapun i ima normalan pH tako da ne nadražuje kožu i ne pogoršava akne. Dolazi u obzir i primjena micelarnih otopina za uklanjanje šminke i nečistoća s kože, nije je potrebno ispirati, ne iritira kožu, a posebno je praktična na putovanjima ili kod nedostatka vremena. Sadrži termalnu vodu tako da umiruje i vlaži kožu.

Izbjegavajte kozmetiku koja na bilo koji način uzrokuje zatvaranje pora, odnosno koristite kozmetiku na bazi vode, a izbjegavajte kozmetiku na bazi masti i ulja. Ne koristite kozmetiku koja sadrži vazelin, lanolin, karite maslac ili sl., jer su to “teške” podloge koje će dodatno zatvoriti vaše pore i pridonijeti stvaranju upalnih procesa. Čitajte deklaracije na kozmetičkim proizvodima i upotrebljavajte tzv. nekomedogenu šminku čime ćete spriječiti sužavanje pora i pogoršanja akni!

Ne istiskujte sami akne jer to može imati ozbiljne posljedice s obzirom na to da niste za to educirani i to ne znate pravilno raditi. Kao prvo, možete zbog nepravilnog istiskivanja dovesti do širenja upale i pogoršanja bolesti, ali i do stvaranja pigmentacija i ožiljaka koje će kasnije biti jako teško ukloniti.

Ne izlažite kožu pretjeranom suncu! Istina je da su ljeti akne kod većine bolje, jer sunčevo svjetlo dovodi do zadebljanja površinskog sloja kože te do tamnjenja iste što rezultira boljom kliničkom slikom. Ali osim što sunčevo svjetlo dovodi do ubrzanog starenja kože, povećan je i rizik pojave kožnih tumora, stoga oprez. No, nakon ljeta kada se koža počne stanjivati akne se pogoršavaju, pa su oboljeli s aknama najbrojniji u našim ordinacijama upravo u jesenskim mjesecima.

Ne zaboravite na zdravu prehranu, iako brojne studije nisu potvrdile povezanost određenih vrsta hrane i pojave akni. Ali zdrava prehrana vodi do boljeg zdravlja, a znamo da je koža ogledalo našeg organizma. Iako je čokolada bila na glasu da izaziva akne, istraživanja su pokazala suprotno, stoga uživajte umjereno i u čokoladi. Ipak, ako primijetite da vam nakon konzumiranja neke namirnice izbijaju akne, tada je slobodno izbacite iz jelovnika.