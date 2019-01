View this post on Instagram

Uskoro – Nova eNVy room kolekcija vjenčanica! 🥰 Pratite naše društvene mreže kako bi saznale točan datum izlaska nove bridal kampanje i lookbooka za našu najveću kolekciju vjenčanih haljina do sada! P.s. Do kraja ovog mjeseca je vani!😉 #envyroom #weddingdress #newcollection