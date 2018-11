Black Friday je iza ugla, a mi, naravno, imamo vodič kroz popuste na odjeću, nakit i cipele

Pred nama je Black Friday, a mi, naravno, imamo vodič

Black Friday je dan koji Amerikanci obilježavaju nakon svog dana zahvalnosti koji uvijek pada na predzadnji četvrtak u studenom. A ima li išta primamljivije za brendove nego jedan slobodan dan između praznika i vikenda, kao stvoren za shopping? Baš taj petak zato svi snižavaju cijene svojih proizvoda što traje cijelog vikenda pa čak i u ponedjeljak koji je nazvan Cyber Monday.

Dakako, trend se proširio i do kod nas pa ovaj petak brojne trgovine imaju niz popusta, a mi smo pripremile mali vodič kroz shopping centre i pojedine brendove te njihovu ponudu za Black Friday.

SHOPPING CENTRI

Arena Centar je najavila niz popusta u svojim trgovinama u petak. Popust od 20 posto na sve ili odabrane artikle imat će H&M, S.Oliver, Europa 92, Croata, Kamena duga, Deichmann, Orsay, Lisca, Parfois i Nine West. Popust od 30 posto na sve ili odabrane artikle imat će Benetton, Koko Kids Store, Napapijri, Ghetaldus, Armani Exchange, Sportina, XYZ i XYZ Jeans, Tom Tailor i Tom Tailor Denim, Optika Anda, Champion, Terranova, Skechers, Shoe-Be-Do, C&A i Idexe. Popust od 40 posto na sve ili odabrane artikle imat će Converse, Desigual, U.S. Pollo ASSN., Replay i The Athlete’s Foot, a od 50 posto Shooster, Timberland, Mark Pjetri, Zaks, Argentum, Bata i Mass.

City Center One West i East u petak će raditi sat vremen duže, do 22 sata, a popuste će imati cijeli niz trgovina. U City Centru West Armani Exchange i Esprit imaju 30 posto popusta na jesensku kolekciju, Buzz 30 posto popusta na pune cijene footwear i accessories asortimana, Comma i Tom Tailor 30 posto na sve, Deichmann 20 posto na svu obuću i torbice koje nisu na sniženju, Desigual popust do 40 posto, Fashion&Friends i Intimissimi 30 posto popusta na dio asortimana, Galileo 40 posto na cijelu kolekciju, Ghetaldus 30 posto popusta na cijene sunčanih naočala i kontaktnih leća, H&M, Shooster i Humanic 20 posto na cijeli asortiman, Lisca 20 posto na sve izuzev već sniženog, Optika Anda 30 posto na sunčane naočale, Optika Optotim do 50 posto na sunčane naočale i do 30 posto na pakete kontaktnih leća s otopinom, Peek&Cloppenburg ima 20 posto popusta na već snižene artikle, Replay 40 posto popusta na cijeli asortiman iz jesenske kolekcije, ShoeBeDo 30 posto popusta na novu kolekciju tenisica i 20 posto popusta na zimski asortiman obuće, Swarovski, Tezenis, Timberland, Calzedonia, Gerry Webber i Yamamay do 50 posto popusta na određeni dio asortimana.

U City Centru East popust ima i Springfield i to 20 posto na sve artikle po punim cijenama, Zaks 50 posto popusta na asortiman srebrnog nakita, OVS, Mass i CCC 20 posto na sve, Nine West 20 posto popusta na nesnižene artikle i na artikle s popustom do 20 posto, a Benetton 30 posto na jesensku kolekciju.

Westgate će svoje popuste objaviti već sutra, ali su najavili da će ih imati adidas, Reserved, H&M, JYSK, Yamamay i drugi i to do 70 posto.

DIZAJNERSKE TRGOVINE

Već gotovo kultna Garderoba u Martićevoj ulici imat će popust od 20 posto na odabrane komade iz predjesenskih i jesenskih kolekcija skandinavskih i hrvatskih dizajnera koje imaju u ponudi. Popuste će imati i Heraldi For Women iako još nije poznato na koje točno artikle. Online trgovina Klodier koja u ponudi ima odjeću i modne dodatke hrvatskih dizajnera imat će 20 posto popusta na komade pojedinih dizajnera, a 20 posto imat će i brend Fasada.

ONLINE SHOPPING

Ako pratite naše shopping vodiče, onda znate da obožavamo par brendova kojih još nema kod nas, ali se mogu naručiti putem interneta. Jedan od njih je Monki koji za sada tek nudi mogućnost prebilježbe za prve obavijesti o Black Fridayju koje bi trebale stići u petak ujutro kad shopping počinje. Weekday ima popust od 25 posto na artikle iz njihove održive linije i to cijeli tjedan. Topshop ima do 30 posto popusta na pernate jakne i party haljine, Cheap Monday trenutno ima 25 posto popusta na jakne, a svaki dan otkrivaju novi popust tijekom cijelog tjedna baš kao i Uniqlo. Osim ovih brendova odjeće, Happy Socks ima popust od 30 posto na čarape koje mogu biti odličan poklon.