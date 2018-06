Bez čega na plažu ne idu Iva Šulentić, Gina Victoria Damjanović i Sara Renar

Pitale smo poznate dame da nam otkriju bez kojih stvari nikako ne žele krenuti na put

Što je to zapravo godišnji odmor? Bijeg od stresne svakodnevice u idiličan mir, opojne mirise prirode, hotelsku dokonost, nirvanu? Vjerojatno u tom pojmu ima ponešto od svega nabrojenog, no ovdje nam je u prvom planu zanimljiva proturječnost, da godišnji odmor u fazi pripreme podrazumijeva i dodatnu dozu umora. Pored izbora lokacije, i načina dolaska do nje, od nas se traži i pomno planiranje što ćemo staviti u svoju putnu torbu.

S nama svakako putuju odjeća, kupaći kostimi i ručnici, ali neizostavni su i razni kozmetički preparati. Tijelo, lice, kosa, zahtijevaju zaštitu od sunčevih zraka i morske soli. Zavirili smo, dakle, u nekoliko putnih “ljetnih” nesesera poznatih, i otkrili bez čega oni nikako ne žele krenuti na put.

Gina Victoria Damjanović, pjevačica grupe Detour Bez čega ne idete na plažu?

Plažu obožavam, ipak sam s Brača i more mi je ispred kuće, pa sam dosta jednostavna po pitanju opreme – šešir, naočale, ručnik, knjiga i kreme za sunčanje! Kakav je vaš stav oko sunčanja?

Love-hate odnos imam sa suncem i s brigom o sebi tijekom izlaganja suncu. Do prije nekoliko godina sam zapravo jako lako dobivala boju, nikad ne bih pocrvenjela, koža mi je obožavala sunce. Sad nisam često na moru pa mi je koža samim time postala osjetljivija i ako odem na plažu u podne, pocrvenjet ću. Naravno, sve više čitam o štetnosti UV zraka, tako da ipak malo više s godinama pazim na sve to. Čime štitite kožu, a čime kosu?

Kosu štitim šeširom, ali je često puštam – volim kada poprimi tu ljetnu, svjetliju boju. Volite li se sunčati?

Obožavam se sunčati, prava sam gušterica. U bilo koje doba godine i bilo gdje! Imate planove za ljeto?

Idem doma na Brač, a skoknut ću i do svojih u Split i na Šoltu.

Iva Šulentić, TV voditeljica Bez čega ne idete na plažu?

Svake godine tijekom boravka na moru kožu mažem kremama s visokim zaštitinim faktorom jer – opreza nikada dosta. Zapravo, niti ne čekam odlazak na more, već sam se u Zagrebu neki dan namazala s Vichy kremom s faktorom 50. Obožavam sunce i njegove blagodati, no itekako sam svjesna opasnosti koje donosi pretjerano izlaganje njegovim zrakama. Kakav je vaš stav prema sunčanju?

Na moru se ne pržim, kombiniram hlad i kupanje, tek tu i tamo se ispružim na nekoliko minuta, s alibijem da mi treba vitamina D. 🙂 Osim što sam se već počela mazati, kožu pripremam i iznutra pa osim sezonske prehrane i više svježeg voća i povrća, uzimam dodatke prehrani, a kao odličnu pripremu za sunce otkrila sam astanksatin. Čime njegujete kosu i kožu?

Kožu tijekom cijele godine njegujem raznim kremama i uljima, od običnog kokosovog do divnih Vichy “mazalica”, a nakon pojačanog izlaganja suncu i kupanja u moru, mažem je istim sredstvima, ali intenzivnije kako ne bih imala osjećaj zategnute kože. Zbog bojenja mi kosa zahtijeva intenzivniju zaštitu, a najbolju pomoć za to pruža mi moja ekipa iz salona Allure kojima sam vjerna godinama.

Sara Renar, pjevačica Bez čega ne idete na plažu? Nosim samo ručnik i kremu za sunčanje, eventualno bocu vode i knjigu. Pazite li u koje vrijeme izlazite na sunce? Iskreno i ne baš. Ali se namažem od glave do pete da ne izgorim. Čime štitite kožu, a čime kosu? Bilo koje ulje za sunčanje koje mi fino miriši, isto vrijedi i za kosu . Volite li se sunčati? Da, ja sam mali gušter i volim se sunčati. Bolje si i izgledam kad malo potamnim. Imate li kakvo ljetovanje već u planu? Kao i unazad par godina, ljetovanje mi je uvijek vezano uz turneje i svirke tako da ću proći cijeli Jadran od Istre pa sve dolje do Crne gore.

Super1 preporuka proizvoda za ljeto

VICHY IDEAL SOLEIL: Krema za zaštitu kože lica od sunca s anti-age učinkom SPF 50

Obogaćena ekstraktom fermentiranog crnog čaja za borbu protiv znakova

starenja i poboljšanje sjaja kože. Formula sadrži i ekstrakt ploda biljke kamu

kamu bogat vitaminom C za antioksidacijski učinak i zaštitu od vanjskih utjecaja.

Kremasta dry-touch formula brzo se upija u kožu i ima prirodan mat učinak.

VICHY IDEAL SOLEIL: Vodica za zaštitu kože lica i tijela od sunca SPF 30 visoka zaštita i hidratacija

Inovativna vodenasta tekstura – iznimno lagana, iznimno svježa. Visoka UV

zaštita uz osjećaj svježe čistoće i ugode, neljepljiva i nemasna tekstura koja ne

ostavlja bijele tragove. Ova je formula obogaćena hijaluronskom kiselinom

prirodnog podrijetla za hidrataciju kože.

VICHY IDEAL SOLEIL: Vodica za zaštitu od sunca SPF 30 visoka zaštita – naglašen ten

Visoka UV zaštita uz osjećaj svježe čistoće i ugode, neljepljiva i nemasna

tekstura koja ne ostavlja bijele tragove. Ova je formula obogaćena beta

karotenom za ujednačeniji i naglašeniji ten.

