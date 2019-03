Ako ste se zasitile uobičajenih, dobro poznatih mirisa, onda je ova petorka odlična za razbijanje mirisne monotonije

Prošla godine prilikom posjete Londonu, na ulicama je prevladavao jedno te isti miris pa sam se zapitala koji je toliko poseban da ga svi nose. Zavukla sam se u robnu kuću Liberty i počela njušiti redom sve iz vitrina. Red mirisa, red kave, red mirisa i red kave da bi napokon došla do te famozne smokve francuskog brenda Diptyque (Phylosykos) i odahnula: ok, to je taj miris koji svi nose. U moru neobičnih mirisnih kompozicija osjećala sam se prilično zbunjeno, jer se mojem nosu sviđalo gotovo sve.

Pa kako to često biva nisam kupila ništa, a prijateljica mi je rekla da pronalazak idealnog mirisa može trajati dulje vrijeme. Još uvijek nisam ništa kupila, ali sam istražila ponudu onih koji se smatraju nekim od najneobičnijih zbog svojim kombinacija sastojaka. Comme des Garçons mi je visoko pri vrhu i uvijek se zakačim za neki novitet. Zagreb se danas može pohvaliti s nekoliko niche parfumerijama koje okupljaju gomilu brendova koje ćete željeti isprobati. A jednom kada krenete u tom smjeru, nema povratka.

Brend: Comme des Garcons

Naziv: Concrete

Gdje: TOP parfumerija

Cijena: 1.050,00 kuna Inspiracija za miris je bila uništenje, gradnja ili stvaranja. Kumin, sandalovina, mošus, jasmin sambac, cedrovina, kardamom i klinčić mirišu na na beton dok umjetni oksid ruže razbija drveni sklad.

Brend: Unum

Naziv: But not today

Gdje: TOP parfumerija

Cijena: 1.575,00 kuna Za ovaj miris kažu da je inspiriran filmom Hannibal u režiji Ridleyja Scotta. Molekule krvi i bijeli ljiljan isprepleću se kožom i intenzivnim notama metala, uz snažne cvjetne akorde karanfila i životinjskih nota.

Brend: Etat Libre d’Orange

Naziv: Sécrétions Magnifiques

Gdje: Martimex

Cijena: 675,00 kuna O ovom mirisu su pisali svi, bilo da se radi o pozitivnom ili negativnom kontekstu. Mirisne note insinuiraju miris sperme i neki ga smatraju najkontroverznijim, a drugi najgnjusnijim mirisom. Ovaj drvensti miris u sebi ima kokos, mlijeko, morske alge, peruniku i sandalovinu, ako ga još uvijek niste isprobale, preporučujemo.

Brend: Tiziana Terenzi

Naziv: Ecstasy

Gdje: Parfumerija Lana

Cijena: 1.309,00 kuna Mistični miris s jakom osobnošću u sebi sadrži ambergis, balzam jele, tamjan, zeleno lišće, labdanum, pačuli, kamena ruža, pijesak, sandalovina, bor, tonka, ljubičica, šuma ili da skratim priču, miris mi se na ruci razvio u čisti crkveni. A onda mi je je parfumer i vlasnik brenda potvrdio da je sahrana njegovog oca bila inspiracija za njega.