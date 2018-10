Modnu kuću Balenciaga tužila je tvrtka Little Trees Air Fresheners Co. jer su proizveli privjeske u obliku njihovih osvježivača za automobile

Ne, ovo nije rubrika satira, ovo je stvarna vijest koju je sinoć objavio TMZ. Kreativni direktor Balenciage, Demna Gvasalia, u svom je ismijavanju potrošača otišao toliko daleko da je kreirao privjeske za ključeve u obliku borića za osvježavanje zraka u automobilu u stilu tvrtke Little Trees Air Fresheners Co.

Svi znamo o kojim se točno borićima radi, a autorska prava na njih Little Trees imaju još od 1952, godine, piše TMZ. Dozvole za njihovo korištenje plaćaju velike tvrtke kao što su Wunder-Baum, Buffalo Wild Wings, Discover Financial Services, Kia Motors ili Capital One, no čini se da su u Balenciagi to odlučili ignorirati. TMZ ih je kontaktirao, ali još nisu reagirali, a mi ćemo s o velikim zanimanjem pratiti razvoj ovog slučaja.