Anna Wintour u novom intervjuu otkrila koja odjevna kombinacija će vam osigurati posao u Vogueu

U novoj epizodi serijala Go Ask Anna, Anna Wintour pričala je o Kardashianima i razgovorima za posao u Vogueu

Ne znamo za vas, ali mi svakog tjedna pratimo o ćemu će Anna Wintour govoriti u novoj epizodi svog YouTube serijala Go Ask Anna, a u ovotjednom izdanju dotakla se Kardashiana, tajica, ali i toga što odjenuti na razgovor za posao u Vogueu što nas je zainteresiralo više nego bilo koja druga tema o kojoj je do sada govorila.

“Jako mi je zanimljivo gledati što ljudi nose kad dolaze na intervjue”, rekla je. “Nekad mi se čini da su tu odjeću kupili tog jutra ili večer prije, a ne kao da su odabrali nešto što odgovara njihovoj osobnosti. Ono što bi svi trebali imati na umu, neovisno o tome imaju li intervju u Vogueu ili negdje drugdje, jest da mi ne zapošljavamo vaš ormar. On neće obaviti posao za vas, to će učintii vaša osobnost.”

Ispričala je i priču o mladiću koji je na razgovor došao u haljini sa ženskom torbom u ruci. “Dala sam mu posao na mjestu”, rekla je Wintour. “Morate se odijevati za sebe. Mislim da vam ne čini dobro ako se pretvarate.” Mi se definitivno slažemo, a u nastavku pogledajte cijelu novu epizodu.