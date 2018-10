View this post on Instagram

🇬🇧 #JPLVMH – GIVENCHY HAUTE COUTURE SALONS Les Journées Particulières, 4th edition, is now live in Europe! If in Paris on October 12, 13 or 14, @givenchyofficial haute couture salons are a must you absolutely have to discover! Rendezvous on 3, avenue George V in Paris for a unique guided tour to discover savoir-faire. – 🇫🇷 #JPLVMH – LES SALONS HAUTE COUTURE GIVENCHY C’est parti pour la quatrième édition des Journées Particulières en Europe ! Si vous êtes à Paris les 12, 13 et 14 octobre, ne manquez pas la visite des salons haute couture @givenchyofficial ! Rendez-vous au 3, avenue George V à Paris pour une visite guidée unique pour découvrir le savoir-faire de la Maison. – 🇮🇹 #JPLVMH – SALONI GIVENCHY HAUTE COUTURE Le Journées Particulières, quarta edizione, sono ormai in diretta in Europa! Se sei a Parigi il 12, 13 o 14 ottobre, i saloni @givenchyofficial haute couture sono un must da scoprire ! Vediamoci al 3, avenue George V a Parigi per una visita guidata unica per scoprire il savoir-faire della Maison. – 📷 : @margueritebornhauser #JPLVMH #JPLVMHxGIVENCHY #GivenchyFamily