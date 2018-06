Malo nas je sad rastužila vijest da bismo trebale prestati stalno nešto grickati na poslu, znamo da to nije baš zdravo, ali prema jednom novom istraživanju ispada da unosimo čak 1300 kalorija tjedno više

Čak i sada dok pišem ovaj tekst grickam čips jer mi je to praktično dok radim za računalom. Osim toga, gotovo uvijek netko u torbi ili ladici ima nekakvu čokoladu koja se rado dijeli među kolegama, a tome je, naravno, teško reći ne. No, znanstvenici tvrde da bismo to trebali prestati raditi jer tako unosimo samo prazne kalorije.

Istraživači u Američkom centru za kontrolu (CDC) i prevenciju bolesti ustanovili su da su osobe koje na poslu stalno nešto grickaju dobile gotovo 1300 kalorija tijekom jednog tjedna. Stephen Onufrak, glavni autor studije.

Izbjegavajte grickalice i kolače

”S trenutnom epidemijom pretilosti u razvijenim zemljama, mislim da moramo rješavati taj problem”, dodao je Onufrak, epidemiolog u CDC-ovom Odjelu za prehranu, tjelesnu aktivnost i pretilost. ”Mislim da ne postoji nikakvo specifično rješenje. Jednostavno je važno poboljšati izbor hrane koji ljudi unose”.

Znanstvenici su utvrdili kako hrana koju jedemo na poslu ima visoku razinu praznih kalorija, natrija, rafiniranih žitarica te da su razni kolači, torte i pizza vodeći izvor kalorija koji unosimo na poslu.

Prednost dajte svježem voću ili orašastim plodovima

Rachel Lustgarten, dijetetičarka s Weill Cornell Medicinom, komentirala je za Washington Post da ljudi koji provode puno vremena na poslu jedu hranu koja im je najdostupnija, a to su upravo grickalice koje se mogu držati na stolu i neće postati nejestive kroz sat, dva, tri. No, općenito, hrana koja se nađe u uredskom hladnjaku ili u automatima ima malo nutritivne vrijednosti. Premda se ta hrana i piće mogu činiti super rješenjem kada ogladnimo na poslu, to može dovesti do neželjenog povećanja težine, rekao je Lustgarten i dodao kako je visoko prerađena hrana bogata samo mastima, šećerom i natrijom.