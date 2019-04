Youtuberica Lorin Nukić složila nam je predobre kombinacije za teretanu i izvan nje

Družile smo se s jednom od naših najuspješnijih youtuberica i snimili njezine sportske modne kombinacije

Za razliku od mnogih svojih vršnjakinja, youtuberica Lorin Nukić već je ozbiljna poslovna žena. Njezin YouTube kanal prati 43,125 ljudi dok njezin Lorrainne7 Instagram profil ima 73 tisuće obožavatelja. No, ova 21-godišnja Osječanka koja se s deset godina preselila u Zagreb ima vrlo sadržajan život i izvan društvenih mreža.

Uhvatile smo je na trenutak dok se spremala za teretanu. Složila nam je dvije sjajne kombinacije s komadima iz Reebok MYT kolekcije koja je nedavno došla u naše dućane.

“Volim riskirati i kršiti pravila. Vjerojatno sam zato i imala snage pokrenuti svoj YouTube kanal prije pet godina, kada je to malo kome uopće išta značilo. Prve tri godine nitko me nije ni primjećivao, ali nisam odustajala “, kaže Lorin koja svojim videima i postovima pomaže ljudima da budu apsolutno najbolji u fizičkom, mentalnom i socijalnom aspektu. U tome joj uvelike pomaže i bavljenje sportom, koji joj je mnogo više od aktivnosti. To je njezin način života.

“Ne mogu zamisliti dan kada nisam u nekom pokretu. Tako vrijeme, osim u vođenju svojih viralnih kanala, najviše provodim na fitnessu i u boksačkoj dvorani. Za mene stvaranje samopouzdanja kreće u teretani te se proteže kroz svaki aspekt mog života”, priča Yutuberica koja je poznata i po zagovaranju ženske neovisnosti, kreativnom izražavanju i individualnosti te neumorno nastoji inspirirati druge žene da čine isto.

Upravo je zato mlada Lorin toliko oduševljena i novom Reebok MYT kolekcijom koja slavi slavi snažne žene, koje se ne boje pokazati svoj jedinstveni stil. A ona je definitivno jedna od njih. Voli spoj mode, fitnessa, neovisnosti i individualnosti.

Ovu suvremenu kolekciju dizajnirao je Morgen Kohn, a njene glavne karakteristike su odvažni printevi s kojima se pokazuje stav, a koji su prilagodljivi stilu svake osobe. Dizajner je inspiraciju za ovu kolekciju pronašao među odvažnim elementima u arhivi Reeboka u kojoj rad susreće trening, a sport susreće stil.

Za teretanu i izvan nje

Reebok MYT kolekcija sadrži razne modele topića, grudnjaka, hoodie majica, kratkih hlača, tajica, hlača i još mnogo toga. U njoj je Lorin pronašla sve potrebno za teretanu i izvan nje. Istaknuti logotipi, jarke boje, odvažni printevi i moderni krojevi, dali su joj priliku da se poigra sa stilovima i stvori svoj jedinstveni identitet. Cijelu kolekciju donosimo u nastavku.

Kratke hlače WOR MYT TERRY, 219 kn Majica WOR MYT, 199 kn Top WOR MYT SMLESS, 299 kn Hlače WOR MYT KNIT WIDE, 379 kn Tajice WOR MYT ENGINEERED, 349 kn Majica Wor MYT mesh bball, 269 kn Sportski grudnjak Wor Mnshft, 219 kn Tenisice Reebok Flexagon, 699 kn

Foto: Aleksandar Selak Make up: Clo Up (Klaudija Kelemović)

Frizura: Frizerski Studio In

Snimljeno u dvorani Božić Gym

Zahvaljujemo dućanu Polleo Sport u Arena centru na posudbi Reebok MYT kolekcije korištene na ovom snimanju