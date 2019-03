Vježbala sam u paru s trenericom Ivonom Forenbaher. Sada je ona moja najbolja fitness prijateljica

Odradila sam sjajan trening s fitness trenericom i infulencericom Ivonom Forenbaher te naučila sve o važnosti vježbanja u paru i o idealnoj sportskoj opremi

Odluka je donesena: počinjem vježbati. Odmah! No problem je što ne volim vježbati sama. Nedostaje mi motivacije, a nije mi ni zabavno. Zbog raznih privatnih i poslovnih obaveza niti jedna moja prijateljica nije mi se uspjela pridružiti na prvom satu vježbanja, pa sam smislila alternativu. Trenirat ću sa stručnjakinjom.

A tko zna bolje o dobrom treningu ako ne fitness trenerice? Zato sam otišla do Orlando Fitness teretane i upoznala Ivonu Forenbaher koja se fitnessom bavi 19 godina – svaki dan. Impresivno! Objasnila sam joj kako mi je cilj dočekati proljeće u top formi. I tako smo počele vježbati, ali smo se stigle sjajno zabaviti i upoznati.

Jednostavne vježbe u paru

Naime, za Ivonu vježbanje ima vrlo važnu ulogu od malih nogu. “Vježbam od djetinjstva, a tjelovježba je moja svakodnevica i životni stil. Uz regularnu školu, pohađala sam školu za ritmiku i balet te aktivno trenirala rukomet. Jedino mi je bilo teško spojiti te dvije ljubavi: ženstveni ples te energičan i grub rukomet”, priča trenerica Ivona dok mi pokazuje nekoliko vježbi kojima ću ciljano ojačati pojedine dijelove tijela te lijepo vrijeme dočekati u fit formi.

Moja nova najbolja fitness prijateljica i ja prvo smo radile vježbe za jačanje ruku. To će mi dobro doći. Naime, nedavno sam se upisala na satove plesa na svili, a snažne ruke su jedan od načina sprječavanja eventualnih nezgoda. Tako smo radile vježbe s bučicama uz koje smo istovremeno vježbale gornji i donji dio nogu, a i rastezale tetive. Dok smo vježbale razgovarale smo o tome kako joj je fitness učinio život bogatijim.

Najvažniji savjeti stručnjakinje

Osim što je stručnjakinja za fitness, trenerica Ivona vrlo je zabavna i duhovita osoba. Baš je dobro s njom vježbati u paru! Pomno pratim sve što kaže i kako izvodi pokrete. Pokazala mi je nekoliko jednostavnih vježbi koje će me brzo vratiti u formu. Mnogo više od samih rezultata značilo mi je to što je uz mene, što mi pokazuje kako se vježbe pravilno izvode te što me stalno ohrabruje i potiče. Kroz zajedničke treninge prilično smo se povezale, a i treniranje mi je bilo mnogo lakše. Ivona mi kaže kako je to samo jedna od prednosti vježbanja u paru. Radiš na sebi, a zapravo se družiš i sjajno zabavljaš.

Možda je najbolja potvrda te njezine tvrdnje izvođenje plenka u paru. Treslo mi se cijelo tijelo u izdržaju. Već kada sam mislila odustati, Ivona me motivirala da ustrajem. Ispalo je da zajedno možemo više.

“To je ono što želim raditi cijeli život. Raditi prije svega na sebi, educirati se, usavršavati tehniku i metodiku kako bih mogla prenijeti ljudima kvalitetno svoje znanje, energiju i ljubav prema vježbanju te ih na taj način motivirati da budu ustrajni kad krenu ozbiljno u trening i da mijenjaju svoje životne navike kako bi postizali željene rezultate”, kaže Ivona čiji entuzijazam oko vježbanja, eto, traje gotovo dva desetljeća.

Njezina priča zaista me inspirirala, a posebno su mi pomogli savjeti koje mi je dala. Jedan od najvažnijih bio je u vezi opreme, odjeće i obuće. Dakle, odjeća mora biti udobna i prozračna kako ne bi sputavala u kretanju. Važno je, kaže Ivona, da su tajice, majice i topići izrađeni od vrhunskih materijala s visokom tehnologijom koji omogućavaju koži da diše, da nam bude udobno i ugodno. Iz tog razloga Ivona nosi Reebok opremu jer ona svojim inovativnim performansama zadovoljava sve gore navedene kriterije.

Važan dio opreme su i tenisice. Najbolje su one koje pružaju stabilnost tijekom treniranja uz pomoć pjene u potplatima te čija su gornjišta izrađena od propusnih materijala. Sada znam zašto je to važno. Stopala se, naime, tijekom treninga znoje, a ova tehnologija strujanja zraka sprječava klizavost, a time i ozljeđivanje.

Reebok FLEXAGON FIT bijele ženske tenisice za fitness, 549,95 kuna Reebok FLEXAGON FIT višebojne ženske tenisice za fitness, 549,95 kuna Reebok FLEXAGON FIT ženske tenisice za fitness, 549,95 kuna Reebok OS BO TANK majica, 249,95 kuna Reebok WOR AC TANK majica, 199,95 kuna Reebok WOR MYT ENGINEERED ženske tajica za fitness, 349,95 kuna

Ovo su najvažniji savjeti koje sam dobila: kada se odlučite na vježbanje vrlo je važna podrška okruženja u kojem živite

super je naći partnericu za vježbanje jer je to najbolja motivacija

uvijek je ljepše vježbati u društvu

ako ste energični, nije loše upisati neki grupni program

ako ste individualac, uzmite privatnog trenera koji će vam biti podrška

sve ide od stopala i za trening su vrlo bitne tenisice

tenisice moraju biti stabilne da ne bi došlo do ozljeda

tenisice moraju fiksirati stopalo da se osjećate sigurnije, a gornjište bi trebalo biti fleksibilno i prozračno