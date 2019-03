Već par mjeseci treniram ples na svili. Puno je lakše nego što se čini, a ovo su osnovni pokreti

Ples na svili nova je vrsta rekreakcije koja je sve popularnija u Hrvatskoj, a ja plešem već par mjeseci

Nikada nisam bila sportski tip niti sam ikada voljela trčanje ili realno, ikakvu vrstu rekreacije. No, oduvijek sam željela trenirati neki ples, ali nimalo me nisu privlačili grupni treninzi niti tradicionalni plesovi. Na jednom festivalu u Velikoj Gorici saznala sam za ples na svili i ples u obruču. Nakon toga sam se malo raspitala i saznala da se ples na svili može trenirati i u Velikoj Gorici, u sklopu udruge Traumatic Arts.

Mnogo je razloga zašto je ples na svili idealan za sve koji se žele baviti sportom, a vole gimnastiku i glazbu. Voditeljica plesa u Velikoj Gorici je Valentina Barta s kojom sam nevjerojatno puno naučila u ovih par mjeseci. Kako bi vam pokazale da ovo nije toliko teško i da je zapravo stvarno zabavno, imamo i video s osnovnim figurama i točnim objašnjenjima kako se rade.

Prvo je penjanje pa osnovne figure

Prije svega treba se naučiti penjanje. Postoje tri osnovne vrste penjanja – rusko, francusko i ‘bicikl’. Svako se radi tako da se jedna noga na određeni način zapetlja u svilu, a druga ide iznad nje kako bi se održala ravnoteža. Tada se s rukama primamo visoko iznad sebe i trup povlačimo prema gore dok puštamo noge i ponovno ih petljamo u svilu.

“Za svilu nije potrebno prethodno znanje nego samo volja, želja i motivacija. Velika je razlika kod početnika i snage koju imaju. Dolaze osobe koje se mogu dugo držati i imaju dovoljno snage u rukama, a i oni koji se ne mogu držati niti par sekundi. Tu je najvažnija volja. Koordinacija, tehnika i snaga, sve se to može naučiti ako postoji motivacija.”, rekla je Valentina.

Nakon što se savlada penjanje, prvo što vas počne boljeti su ruke i prsti. Ako se sjećate onih vježbi s tjelesnog u školi kada se morate držati na šipci, e ovo je dosta slično tome i slična snaga se traži. Jedna od mojih prvih reakcija bila je da nisam niti znala da me prsti mogu toliko boljeti.

“Na svili prvo kreću bolovi u prstima, mišićima podlaktice pa se nakon toga paralelno dosta razvijaju leđa i trbušni mišići, dok noge nešto manje nego u nekim podnim sportovima.”, dodala je Valentina. Dakako, upravo iz tog razloga se prije penjanja svaki puta odrađuje trening kondicije, snage i rastezanja kako ne bi došlo do ozljeda u zraku.

Najvažnija je motivacija i volja

Slično kao i sa pole danceom,i za svilu je potrebno dosta snage u rukama. Tako je Valentina prije plesa na svili plesala pole dance skoro tri godine, nakon čega je postala dio udruge Traumatic arts.

Doduše, u početku nije postojalo mnogo mjesta kod nas na kojima se mogao trenirati ples na svili pa je završila na kombiniranom treningu. “Na prvom treningu sam shvatila kako sam slaba i koliko je to drugačije, ali i bolje prihvaćeno. Nije više moralo biti seksi već je moglo biti elegantno, šaljivo i samo ples. Nakon prvog nastupa je sve zapravo krenulo, tada sam zapela za to.”, rekla je.

Nakon što ste naučili penjanje i ključ koji omogućava da se dobro držite u zraku, možete početi raditi figure. S obzirom na to da sam se nagledala hrpetine videa na Instagramu gdje djevojke s lakoćom izvode nevjerojatne figure, činilo mi se kako takvo nešto neću moći postići niti nakon godinu dana treninga. No, uz Valentininu pomoć i pomoć ostalih djevojaka s plesa, postigla sam mnogo više no što sam očekivala.

“U nekim situacijama znamo dati određene vježbe i figure u kojima polaznik ne osjeća da radi na snazi pa ga time motiviramo jer uspije izvesti neki zanimljiv potez. Većina ljudi u prvih mjesec dana savlada osnove koje uključuju penjanje i dvije figure, a nakon toga sve više imaju osjećaj da rade nešto novo.”

Bacanje s visine kao superheroji

Neke od zanimljivih figura zasigurno su one u kojima se bacate s određene visine, a prije toga je potrebno da se popnete dosta visoko. Svila je u inače zavezana u visini od oko tri do pet metara i to je sasvim dovoljno za izvođenje zanimljivih figura.

Jedna od stvari na koju sam najviše ponosna, a za koju sam mislila da nikada neću postići je penjanje dok visite naopako. Zapravo je mnogo lakše no što izgleda. Trebate se penjati tako da se bacite na leđa i prihvatite svilu jednom nogom, zamahnete drugom dok istovremeno podižete ruke i cijelo tijelo, pa tako nastavljate do željene visine.

Ples na svili stekao je dosta veliku popularnost kod nas nakon nekoliko nastupa djevojaka na Supertalentu i ostalim emisijama, a kako navodi Valentina, sve je veći broj žena koji to uzimaju kao rekreakciju. “Zračne akrobacije sve su češće dio kazališnih točaka i sve se više traže treneri zračnih i cirkuskih disciplina da uče glumce. Interes je podjednak i kod odraslih i djece. Dječje grupe su nam tako prepune.”

Ukoliko se odlučite plesati na svili, budite vrlo oprezni i ne pokušavajte to raditi same kod kuće. Prije svega je važno da vam trener pokaže osnove te da se educirate mogu li vaše instalacije podnijeti vješanje svile i vas. Traumatic arts trenutno ima grupe u Maksimiru, na Velesajmu i u Velikoj Gorici, a treninzi se održavaju po dva puta tjedno.