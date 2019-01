Trener Margot Robbie tvrdi da je post bolja opcija od doručka, a slično vjeruje i Mario Valentić

Jedan od poznatih Hollywoodskih trenera, David Higgins, koji je zaslužan za odličnu fizičku formu Margot Robbie, Claudie Schiffer, Samuella Jacksona, Rebecce Ferguson i Naomi Campbell tvrdi kako doručak zapravo nije tako važan. Njegova politika temelji se na dugotrajnom postu te konzumiranju hrane samo dva puta dnevno, što u nekim slučajevima može značiti i preskakanje doručka.

Iako su nas oduvijek učili da je doručak jako važan i da se ne smije preskakati, mnogi pobornici suprotnog mišljenja kažu kako je ta ideja nastala isključivo zbog starih reklama iz 1940-ih i pokušaja da se prodaju jaja ‘za doručak’. Higgins, osim što tvrdi da doručak nije tako važan, primjenjuje i povremeni post, jedan od stalnih trendova u dijetama.

Radi se o programu u kojem kroz dan imate pauzu između konzumiranja hrane od barem osam sati, a to u nekim slučajevima isključuje doručak. To uglavnom izgleda tako da se ne jede doručak, ruča se u podne i nakon toga se idući puta jede tek oko osam navečer. Dakako, postoji i opcija da jedete doručak, ručak jedete nakon osam sati, a iduće jelo bude tek idućeg dana ujutro.

Povremeni post pokazao se dobar za smanjivanje razine inzulina u tijelu, pomaže da se stanice same obnavljaju te ubrzava metabolizam. Znamo kako je doručak prvi obrok u danu te prvo što naše tijelo dobiva za energiju nakon nekoliko sati sna, ali baš zato, ako tijelu na početku dana ne date energiju, mora trošiti ono što ima – masti. Ovim pristupom se ne govori da uopće ne trebate jesti doručak, već da nije nužno da ga jedete odmah nakon buđenja, to jest, da dopustite tijelu da prvo potroši što još ima, a onda mu tek date energiju za ostatak dana.

S druge strane, iako postoje neki dokazi da je i ovo dobar način prehrane uz moguć gubitak kilograma, također postoje i istraživanja koja govore kako je doručak važan obrok u danu. Tražile smo mišljenje našeg poznatog trenera Maria Valentića.

“Taj dugotrajni post je jedan trend koji je sada naišao kao što svake godine naiđe jedan, drugi, treći pa nešto novo. Ako nekome istinski odgovara i istinski doprinosi njegovom zdravlju, zašto ne. Ali ako govorimo o mršavljenju i gubitku kilograma, tu ne postoji nikakav čudotvorni napitak niti dijeta. Dok je cilj mršavljenje treba stvarati balans, to jest, jesti i trošiti, jesti i trošiti. Post ne mora biti loš. Ja ponekad čak primjenjujem 12 satni post i nije mi problem od 7 navečer do 7 ujutro ništa ne jesti.

Ponekad to uključuje doručak, a ponekad ne. Jer što se tiče doručka i posta, sve to ovisi od osobe do osobe. Post realno održava zdravlje i dugovječnost, ali za to osoba treba biti spremna psihofizički i treba biti zaista motivirana da to radi, a nikako to ne raditi na brzinu i bez pripreme prije toga.”