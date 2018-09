Što nutricionistkinje nikada ne jedu

Volimo zdravu hranu i paziti na to što jedemo, ali ponekad ni mi nismo sigurne što je pravi odabir

Postoji hrpa pravila o tome što smije, a što ne smije jesti, što je zapravo zdravo, a što nije. Sve to nas je potpuno zbunilo pa smo odlučile potražiti pomoć nutricionistkinja i pitati ih da nam najjednostavnije moguće objasne što da izbjegavamo, točnije, što one nikada ne bi jele. Iako smo bile uvjerene da dosta zdravo jedemo, neki od njihovih odgovora malo su nas iznenadili.

Nutricionistkinja Ivana Šimić, Adhara Centar

“Ne jedem ništa što u svom sastavu ima šećer. Uglavnom kada kupujem hranu pogledam sastav i ako ima šećera, to odmah vraćam na policu. Po sastavu najbolje znam hoću li nešto jesti ili ne. Ako tamo piše nešto što ne razumijem, to ne kupujem. Želim da sastojci budu prirodni, a sve što ima umjetne dodatke izbjegavam. Tako ne jedem gumene bombone radi aditiva, bojila i slično. Nikada ne kupujem nektare, točnije sve sokove koji imaju manje od 100% voća ili voćnog soka. Preferiram cijeđeni sok. Uz to ne kupujem nikakve kombinacije voćnih jogurta, radije uzimam prirodne namirnice pa ih sama miješam.”

Nutricionistkinja Alma Bunić, Nutriforma

“Prvo što nikad ne bih jela su gumeni bomboni. To je doslovno prva stvar koje se sjetim, a da se nikada neće pojaviti u mojoj kuhinji. Imam osjećaj da su ti bomboni samo plastika, k tome puni bojila koja su kancerogena te aditiva. Još su i puni šećera. Ista je stvar i sa gaziranim pićima. Obavezno kupujem organsku hranu i pazim da su bio proizvodi. Gotova jela ne kupujem niti ih jedem.”

Nutricionistkinja Irena Švenda, Adhara Centar

“Pekarski proizvodi kao što su lisnati proizvodi s margarinom ili piroške nikada ne bi jela. Posebno me živciraju i nikad ne konzumiram industrijske žitne pahuljice s dodatkom šećera ili čokolade koje su deklarirane kao zdrave. Izbjegavam i grickalice pržene u dubokom ulju.”

Nutricionistkinja Mirela Marić, Poliklinika Aviva

“Nije mi baš lako odgovoriti na pitanje što nikada ne jedem. Ja sam sebi napravila dijagnostiku na temelju koje točno znam što smijem, a što ne smijem jesti i u kojim količinama. Pojam zdravlja vrlo je jednostavan i to nema nužno veze s brojem kalorija i ostalim stvarima na koje se treba paziti. Kupujem i jedem sve, ali i dalje na temelju vlastitog režima i svoje tolerancije. Moderni nutricionizam zato i postoji, sve sam izračunala i sve znam. Tako se može dogoditi da pojedem grickalice i nešto slično.”