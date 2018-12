Stigla su nova pravila odijevanja u tenisu. Sada su dopuštene kratke hlače i tajice

Nakon svih drama koje su se događale zbog pitanja oko odjeće na teniskim turnirima koje je pokrenula Serena Williams, napokon smo doživjeli i rješenje. Iduće godine više neće biti nikakvih problema ako se Serena ili neka druga tenisačica odluči odjenuti tajice ili hlače na turniru.

WTA rule changes for 2019

• # of tourneys using SR moved from 8 to 12

• Rules introduced for SR related to pregnancy

• Main draw singles players who withdraw b/w start of qualies & their R1 match, eligible to receive 100% of R1 💰

• Leggings/compression shorts may now be worn pic.twitter.com/nPrk7KYyC2

— Parsa (@Parsa_Nemati) December 12, 2018