S celulitom vodim borbu punih 25 godina; isprobala sam 20 metoda i sada sam ih iskreno recenzirala

Ovo je priča Zagrepčanke Tamare Krajač o njezinoj 25 godina dugoj borbi protiv celulita, ali i pregled anticelulitnih hit-tretmana od početka 90-ih do danas

Postoje žene koje imaju celulit i ne čine ništa, a postoje i one poput mene koje poduzimaju mnogo toga. Zastupnica sam kozmetičkog brenda Pandhy’s za Hrvatsku, imam 45 godina, 20 godina kozmetičkog radnog staža i 25 godina anticelulitnog iskustva u kojem sam na vlastitoj koži isprobala više od 20 metoda protiv celulitnih naslaga. Prve susrete s anticelulitnim pripravcima imala sam još početkom devedestih godina prošlog stoljeća.

Sada je 2019. Još uvijek imam celulit. Trenutno idem na tretmane maderoterapije.

Moj prvi susret s celulitnim terminatorima, 1994.

Imala sam nepunih 20 godina kada sam prvi puta bila na anticelulitnom tertmanu – u kućnoj varijanti. Nije to bilo kao danas. Celulitom se tih godina nitko nije previše opterećivao. Za prvi anticelulitni tretman zaslužni su moji roditelji farmaceuti koji su iz hobija uživali u mućkanju različitih pripravaka za uljepšavanje. Tako su osmislili i prvi set proizvoda protiv celulita koji se sastojao od gela na bazi cimeta i kreme od bršljana. Namazala sam se s gelom od cimeta, uskočila u nekakve gumene pumperice, pokrila se s brdo deka i tako nepomično ležala sat vremena. Nakon tog sauniranja, namazala sam se s kremom od bršljana. Nakon tretmana koža mi je bila crvena i peckala me.

Dok sam se saunirala, pijuckala sam vreli čaj koji je mama smiksala radi boljeg izbacivanja toksina. Kako su minute duge i preduge dok ležiš i pokušavaš se oznojiti u tim groznim gumenim gaćama, dozivala sam mamu i tatu svakih pet minuta: Koliko još dugo moram biti u ovom vašem čudu? Rezultat je zapravo bio sjajan jer sam u jednom tretmanu izgubila četiri centimetra oko struka.

Elektrošokovi i Vileda spužvice, 1998.

Bila sam vrlo ushićena kada sam otkrila tada zadnji krik anticelulitne tehnologije – aparat Cellutron. Imao ga je jedan prestižni zagrebački salon, a bila je tolika pomama da sam se uspjela naručiti tek kada sam povukla debele veze. Došla sam u salon gdje me dočekala vlasnica nalik na Mortitiu Addams. Spojila me na žice i žičice između kojih su bile mokre Vileda spužvice. One su provodile struju. Odjednom su mi se mišići počeli trzati kao u pokusu šta smo ga na biologiji u osnovnoj školi radili na žabama. Mislim si ja, pa tko će ovo izdržati? U taj tren dođe Mortitia i kaže da idemo malo jače, pa još nafrlji.

Nakon 45 minuta torture Mortitia me pita: I? Kad se ponovno vidimo? Nikaaaada, luđakinjo! Nakon tretmana imala sam trnce u nogama od elektrostimulacije i sve me svrbilo od onih vražjih Vileda spužvica, čiji mi je uzorak satima još bio utisnut u kožu.

Ručna anticelulitna masaža, 2000.

Stigla je milenijska godina, a moj celulit i dalje stoji tamo gdje je bio. Na preporuku moje dobre frendice Stele, otišla sam na anticelulitnu masažu kod maserke Male Leptirice kako ju je Stela zvala. Dočekala me omanja žena, oko 1,60 i četrdesetak kilograma s vrlo ljubaznim smješkom te mi je rekla da legnem na stol za masažu. Mislim si jadna Leptirica, pa ta će se srušiti nakon dva masažna pokreta nad mojim celulitom. Smirena Leptirica laganim je pokretima počela umasiravati neko anticelulitno ulje, a onda je pojačala stisak, masirala je sve jače i brže.

Ukratko, Mala Leptirica se pretvorila u pravog stršljena. Stisak je bio neizdrživo jak, a meni se činilo da ću pregristi onu spužvu od masažnog stola. Nakon 30 minuta bilo je gotovo. Skliznula sam s masažnog stola i osjećala se poput Toma i Jerrya kad ih sprešaju u palačinku. Kad sam malo došla k sebi, moram priznati da sam se osjećala jako dobro i čak sam nastavila s tretmanima čitav mjesec. Celulit je skoro nestao.

Valjam se u blatu, 2003.

Još kao klinka bila sam najsretnija kad bi padala kiša, pa bi se napravila koja lokvica s blatom u koju bih se mogla uvaljati bez mnogo razmišljanja. Kad sam postala malo veća klinka, super mi je bilo gledati u američkim filmovima one tete kako se valjaju i gađaju blatom. Tada nisam ni slutila da će to valjanje u blatu postati i moja disciplina na jedan dan. U nadi rješavanja omraženog celulita vidjela sam na TV reklamu Ljekovito blato koje u tri tretmana uklanja celulit. Wow!, rekoh ovo blato je moje i božije. Otrčim do prve ljekarne kupiti to blato. Uzela sam odmah dvije kantice. Na kantici od blata pisalo je: „Mlako blato lagano razmazati po tijelu te se zamotati u foliju na 30 minuta i nakon toga se istuširati. Posebna napomena: Nikako ne ostavljati duže od 30 minuta“.

Namažem se blatom, zamotam u foliju i mislim si: ma odležat ću 60 minuta „tko ga šiša“. Nakon 60 minuta blato se skroz skorilo i nije se dalo skinuti ni na koji način. Perem, ribam, ali ne odlazi. Sad sam već u panici jer su mi od silnog ribanja noge skroz pocrvenile. Nakon stvarno agresivnog trljanja, blato je napokon počelo otpadati s moje kože. Bilo ga je po čitavom stanu. No činilo mi se da je i celulit bio manje vidljiv. Ne od Ljekovitog blata, već od bolnog ribanja.

Smrzavanje u bandažama, 2005.

Sredinom 2000-ih u zagrebačkim salonima hit je bila Aromawickel terapija, u kojoj su se zavoji ili bandaže močili u neku ledenu tekućinu s aromatičnim uljima te omotavali oko tijela s ciljem mršavljenja i uklanjanja celulita. Svrha je bila dobiti efekt pothlađivanja kako bi se razgradile masne stanice i celulit. Hmmm…A da sjednem doma u frižider i zatvorim se unutara, i usput još nešto gricnem? Ali ne, naravno da sam otišla i na taj tretman. Istina, smrznula sam se, ali već nakon prvog tretmana izgubila sam nekoliko centimetara u obujmu, a celulit je bio manje vidljiv.

Tamarina vremenska crta

Zaključak

Ne žalim ni vremena ni novca koji sam uložila u svoju 25 godina dugu anticelulitnu borbu. Iako još uvijek imam celulit, uvjerena sam da bih ga imala mnogo više te da bi bio tvrdokorniji i bolniji da nisam išla na tolike tretmane. Uostalom, bar sam se dobro zabavila – koga briga za celulit.

