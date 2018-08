Mi-VTT, mi-randonnée ou comment réinventer une discipline sportive 😹 en Bretagne ⛰🌊 . Pour 4 jours, de retour dans cette région que j’aime tant ou s’y mêle mer et dénivelé.. comme quoi, la France regorge de merveilleux paysages qui ne demandent qu’à être découvert 💓 ! Ça m’agace donc forcément lorsque j’entends « mais tu pars en vacances en Bretagne?! Mais tu es dingue ?! » Euh.. non simplement les vacances ne se limitent pas qu’à certaines destinations ! 🙌 . C’était donc aussi l’occasion de m’entraîner pour le @rocdazur d’octobre prochain et de troquer mon VTT pour cet incroyable machine prêtée par @headbikefr juste pour l’occasion. Même si ça fait déjà plus d’un an que j’ai chopé le virus, j’ai maintenant deux mois pour appréhender la bête et continuer à stocker un maximum d’endorphines ✨💪 . #headbikes #VTT #cycling #sportive #sportaddict #rocazur #bretagne #motivation

