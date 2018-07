Prošle smo cijeli grad i našle devet zdravijih varijanti sladoleda. Sve smo ih isprobale i detaljno recenzirale

Neki su bez laktoze, neki bez glutena, neki sadrže isključio vodu i voće i većina njih nam je toliko fina da bismo ih rado jele umjesto onih klasičnih sladoleda

Unazad par godina doslovno posvuda se prodaje nešto što je, navodno, bio, nešto zdravo, nešto organski, bez soje, bez glutena, bez laktoze, bez rafiniranih šećera. Od kruha do sladoleda, doslovno sve danas postoji u zdravijoj varijanti. I ako stvarno pazite što jedete i trudite se ne jesti gluposti, slatkiše, bijelo brašno i hrpu soli, onda su te varijante super.

Sad na ljeto su najveći hit zdravije varijacije sladoleda pa smo Ivana i ja odlučile prošetati po trgovinama i slastičarnicama po gradu da vidimo gdje ih sve imaju, a onda smo ih i isprobale, skupa s ljudima u redakciji. Dolje slijedi detaljna recenzija devet vrsta koje smo pronašli u Zagrebu.

1. Bio sladoled od maline i čokolade s narančom

Cijena: 10 kuna (kuglica)

Gdje kupiti: Vis à Vis by Vincek

Adresa: Tomićeva u lica 2

Ostali okusi: Banana, lješnjak, čokolada, vanilija, čokolada s narančom, zeleni čaj s mentom i limunom, jabuka i cimet, malina, mrkva s bademom i đumbirom, limun

Zašto je zdraviji: Svi sladoledi su bez glutena, a voćne varijante su i bez laktoze, smanjenog udijela šećera

Naš dojam: Ja (Vlatka) sam probala sladoled od maline, a Ivana čokoladni. Malina je užasno lagana i osvježavajuća, kao da jedete neki lagani, smrznuti voćni smoothie. “Čokoladni je dosta kremast i jak, ali osjete se i kakao i naranča i na kraju ispadne da uopće nije težak”, kaže Ivana.

2. Dennree sorbet od limuna

Cijena: 26,00 kuna (500 ml)

Gdje kupiti: Priroda i društvo

Adresa: Ozaljska ulica 71

Ostali okusi: Vanilija, čokolada, sorbet od jagode, malina s jogurtom

Zašto je zdraviji: I ovaj sladoled je bez laktoze, glutena i šećera, isključivo na bazi vode i limuna

Naš dojam: Ovaj je moj favorit. Dakle, sadrži isključivo limun i voda, a kad je skroz smrznut nevjerojatno je osvježavajuć, kiselkast i skroz lagan. “Iako je na bazi vode, uopće nije vodenkast kakvi inače znaju biti voćni sladoledi”, kaže Ida kojoj je ovaj među favoritima.

3. Gelatelli skyr na štapiću od višnje

Cijena: 22,99 kuna

Gdje kupiti: Lidl

Adresa: Nova cesta 7

Ostali okusi: Borovnica

Zašto je zdraviji: Sladoled sadrži visok udio bjelančevina jer je napravljen isključivo od islandskog skyr kremastog sira i voća, a ima i smanjeni udio šećera

Naš dojam: “Jako mi je ukusan, taman blago kiselkast i paše uz vaniliju. Dosta me podsjetio na one voćne jogurte s trešnjom. Doduše, nije mi se svidio ovog preljeva izvana, malo je preumjetan”, rekla je Katarina. Idu pak ovaj sladoled nije previše oduševio, malo joj je prebazičan. Meni je sasvim ok, ne u top 3 favorita, ali prolazi jer je lagan.

4. Proteinski sladoled od vanilije i čokolade

Cijena: 15,00 kuna (kuglica)

Gdje kupiti: Butik torti

Adresa: Rapska ulica 38

Okusi: Vanilija i čokolada

Zašto je zdraviji: Sadrži nizak udio kalorija, nema emulgatora, umjetnih bojila ni sladila, prava zamjena za zdravi obrok (kažu tete u Butiku)

Naš dojam: Ovaj sladoled je najteži od svih, ali to ima smisla jer je doslovno zamjena za jedan obrok. Teta u Butiku nam je rekla da ste, nakon što pojedete kuglicu ovog sladoleda, siti barem tri do četiri sata. Ivana i ja smo uspjele pojesti svaka par žličica jer je stvarno jako zasitan, ali okusom je bogat i kremast.

5. Medenko čokokeks

Cijena: 19,50 kuna (170 ml)

Gdje kupiti: Mini mljekara Veronika

Adresa: Ilica 62

Ostali okusi: Badem, čokolada, plavi sir s orasima, rogač s čokoladom i narančom, bučine golice, dupla čokolada

Zašto je zdraviji: Napravljen je od domaćeg mlijeka i vrhnja i nema umjetne dodatke i šećere

Naš dojam: Medenko je najsličniji klasičnim sladoledima i definitivno nije za one koji ne podnose mlijeko. Nije presladak, ali taj mliječni dio dominira. Ida je recimo osoba koja ne podnosi okus mlijeka i nju nije oduševio. Nekima iz redakcije je, naprotiv, bio sasvim okej. Ivana mu je zamjerila što nije bilo dovoljno keksa. “Iako piše kako u njemu ima keksa ne osjeti se nikakva hrskavost. Malo sam više očekivala iskreno”, kaže Ivana.

6. Sladoled od jabuke i breskve s komadićima voća

Cijena: 11 kuna (kuglica)

Gdje kupiti: Na cesti b041

Adresa: Masarykova 25

Ostali okusi: Malina

Zašto je zdraviji: I ovaj sladoled je bez glutena i napravljen je od svježeg voća

Naš dojam: Ja sam jela ovaj od jabuke, Ivana od breskve. Meni je ovaj super jer je također kiselkast i gotovo nimalo sladak pa je zbog toga baš osvježenje. I super je što se osjete komadići jabuke. “Da, i meni je taj dio najbolji”, složila se Ivana.

7. Indy&Pippa luckyberry sladoled od borovnice

Cijena: 19,90 kuna (115 ml)

Gdje kupiti: bio&bio

Adresa: Oktogon, Ilica 5

Ostali okusi: Jagoda, lješnjak, malina, kakao, čokolada s orašastim plodovima

Zašto je zdraviji: Nema umjetnih šećera, bojila, laktoze, glutena i potpuno je na biljnoj bazi, pogodan za vegane

Naš dojam: Ovaj sladoled je skroz prirodan i baš ima okus čistog voća. Idu je posebno oduševio, stalno nas je ispitivala hoće li još neko uzeti po žličicu, jer ga ona želi smazati cijelog. “Najbolji mi je od ovih koje sam probala. Nije jako sladak, nije kiselkast ni vodenast, a opet je kremast i vrlo ukusan. Dajte mi tonu”, zaključila je Ida.

8. Gelati d’Oro sladoled od lješnjaka

Cijena: 15,20 kuna (120 ml)

Gdje kupiti: Priroda i društvo

Adresa: Ozaljska ulica 71

Ostali okusi: Kakao, matcha čaj, mango, šumsko voće

Zašto je zdraviji: Ne sadrži gluten, laktozu, umjetna bojila ni rafinirani šećer, sastoji se isključivo od lješnjaka, vode i cvijeta soli, također ga mogu jesti vegani

Naš dojam: Meni je ovaj, uz onaj od limuna, najbolji. Super je što se baš osjeti lješnjak, a onda kad smo pročitale da je unutra gotovo isključivo lješnjak, sve je imalo smisla. Jako prirodan i sva slatkoća koja je unutra je prirodna, najveća petica na svijetu za ovaj. Ipak, Idi se baš i nije svidio. “Inače volim sladoled od lješnjaka, ali mi ovaj i nije bio baš nešto”, kaže. “Meni se svidio ovaj od lješnjaka, punog je okusa, super je tekstura i divno se osjeti lješnjak”, ubacila se Katarina.

9. So Yeah čokoladni sladoled sa sojinim napitkom

Cijena: 11,90 kuna (120 ml)

Gdje kupiti: bio&bio

Adresa: Oktogon, Ilica 5

Ostali okusi: Vanilija

Zašto je zdraviji: Ne sadrži laktozu, umjetna bojila ni šećere, napravljen je isključivo od soje, kakaa, vode i pogodan je za vegane (također)

Naš dojam: Ovaj sladoled je za one koji i inače vole sojine napitke. Meni je prolazan, ali ne bih ga izabrala od svih ovih gore. “Mene je, recimo, sladoled od soje s čokoladom oduševio iako sam na početku prema njemu bila skeptična”, zaključila je Ivana. I Idi se jako svidio. “Volim proizvode od soje, pogotovo pudinge pa sam naviknuta na okus. Ovaj sladoled ima zanimljivu strukturu; kao da ima komadiće u sebi koji se rastapaju na jeziku. Jako je fin i meni po guštu jer je čokoladan.”