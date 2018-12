Naravno da ovo nije prizor iz Labuđeg jezera. Ovo sam ja na prvom satu baleta kod Andree Solomun

Ponekad, ali samo ponekad, vodim se onom koja kaže da nikad nije kasno, pa sam odlučila otići na prvi sat baleta

Kad sam bila klinka, nisam htjela biti balerina, mislim da sam htjela biti medicinska sestra ili pjevačica. Godinama sam pjevala u zboru, dvije godine sam svirala klavir, igrala sam rukomet i odbojku, plesala sam, a čak sam išla i na manekene. Ništa od toga me nije zainteresiralo da svoju karijeru možda gradim na tome, a nitko me nije ni tjerao na to. Pored svega nabrojanog balet je za mene ipak više od svega i uvijek sam ga promatrala kao nešto nedostižno.

Curice koje su išla na balet bile su vitke i elegantne, a ja sam uvijek nekako stršala iz te kategorije (to se nije puno promijenilo ni danas). Nisam bila zbog toga baš nesretna, ali sam ipak s nekim blesavim osjećajem promatrala njihove nastupe. Jednom sam imala priliku biti u svlačionici gdje su se cure spremale i kad sam vidjela kako im izgledaju stopala kada su izule baletne papučice, malo mi se smučilo i zaključila sam da balet možda i nije baš tako profinjen. Ipak, svatko vidi ono što želi.

ZAŠTO JE ANDREA’S ROOM BIO LOGIČAN IZBOR

Andrea Solomun je moja vršnjakinja i žena koja se baletom bavi već 29 godina, u prijevodu cijeli život. Profesionalna plesačica i koreografkinja svoje je znanje stekla u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu učeći od ponajboljih umjetnika na području suvremenog, modernog i komercijalnog plesa. Andrea’s Room nalazi se na adresi Berislavićeva 21.

Iza nje je gomila odrađenih projekata s poslovnom suradnicom Emom Janković kao što su Prison of Decision, Oh Sweet Something, Room N°7 i Room N°13. Apsolutna genijalka u poslovnom svijetu, privatno je jako otvorena i zrači energijom koju jednostavno želite ukrasti barem na kratko.

MOJ PRVI SAT BALETA

Kod Andree na balet mogu doći svi koji se žele plesom posvetiti sebi, isprobati nešto novo ili jednostavno biti disciplinirani. Kod nje možete naći žene svih godina koje dolaze na grupne treninge ili pak privatne satove, tako da vam uopće ne mora biti neugodno doletiti. Došla sam jedno jutro na privatni, taman po završetku grupnog sata, Andrea me veselo dočekala pa smo nakon kratkog uvoda krenule s osnovama koje i čine nekoliko početnih satova.

Ako vam kažem da je pozicija bilo tek nekoliko, nemojte se zavaravati da je bilo i lako, balet je jako zahtjevan, napredak je kao kod svih disciplina individualan, a inteligencija i koncentriranost igraju jako veliki faktor. S druge strane, ples oslobađa i sigurna sam da njime možete doprijeti do sebe na način na koji još možda nikada niste, a jednom kad ulovite pokret uz glazbu, stvari na parketu se događaju same od sebe.

PLIE, TENDU, JETE…

Na prvom satu učila sam generalnu postavu tijela u klasičnom baletu što podrazumijeva osnovne pozicije ruku i nogu. Prošle smo vježbe koje se rade na baš svakom satu baleta, svugdje u svijetu i uvijek istim redoslijedom. Plie, Tendu i Jete su prve tri pozicije koje su, kaže Andrea već i više nego dovoljne. A kako je to sve skupa izgledalo kod mene, možete si samo misliti.

Kao što vidite za balet vam ne treba ništa posebno, a kamo li špice punjene sirovim mesom. Udobne tajice ili neke mekane lepršave hlače bit će super, a na nogama je poželjno nositi čarapice da možete nesmetano kliziti. Majica ili top po želji bit će ok, tako da što se tiče odjeće ne trebate ništa posebno ulagati.

Jedini ulog su strpljenje i članarina. Ja sam nekako bila uvjerena da ću već na prvom satu pohvatati sve što trebam i briljirati u barem jednom potezu, ali svaki put sam čula Andreu kako viče: “Podigni pelvis i zatvori prsni koš. Drži ruke gore i širi leđa, izvuci nogu u dalj, pruži stopalo i podigni skočni zglob.” Izašla sam znojna, ali sretna.

Satovi su prvenstveno rekreativnog tipa zato se i zove rekreativni klasični balet, ima mnogo pozitivnih učinaka psihičke i fizičke prirode na tijelo i um polaznika. Odličan je za pravilno držanje tijela te se pokazalo kako rješava problem spuštenih stopala, a preporučuje se i za one koji žele olakšati probleme bolnih leđa i kralježnice jer izgrađuje abdominalnu i leđnu muskulaturu.

E da, sad mi je totalno jasno kako su balerine tako isklesane i profinjene.