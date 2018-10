Nova teretana u Heinzelovoj radi od 0-24. Mene je, eto, zapalo da je u ponoć odem isprobati

Jeste li ikad otišli u teretanu nakon ponoći? Naša Veronika odlučila je istražiti kako izgleda najpoznatija teretana u Zagrebu u vrijeme kada većina ljudi već kreće na spavanje

Kada se otvorila prva teretana čije je radno vrijeme 24/7 odmah sam se pitala tko su ljudi koji vježbaju nakon ponoći. U to vrijeme ili spavam, ili živim život negdje izvan kuće, ali da skratim priču – u teretani nisam. Ipak, sviđa mi se ideja da u gradu postoji mjesto koje je otvoreno 24 sata, a da to nije hitni trakt i stvara osjećaj da ovaj grad zaista ima nešto za ponuditi

Kako god bilo, od prve Gyms4You teretane otvorene 2015. godine do danas prošlo je tri godine, a neki dan se otvorila peta po redu u Zagrebu, na adresi Heinzelova 33. Što znači da potreba postoji, bez obzira što sam neki dan na radiju čula da više od 60 posto Hrvata prstom ne miče za svoje zdravlje kada govorimo o sportskoj aktivnosti. Zimi je previše hladno, ljeti je previše toplo, a proljeće je baš kao stvoreno za pivu na Zrinjevcu. Začarani krug se zatvara, no teretane rade kao lude, čak i po noći.

Evo što sve trebate znati ako želite vježbati noću

Izazove uvijek rado prihvaćam, što potvrđuje i to što sam prije godinu dana stvorila naviku buđenja u 5 ujutro kako bi u 6 bila na jogi. To je podrazumijevalo da sam budna 4 sata prije nego trebam biti na poslu, što je značilo barem 12 sati u pogonu, a gdje je još život nakon posla?

U tome sam uspijevala skoro godinu dana i sama sebi dokazala da kad nešto želiš, na tome i radiš. S tog stajališta ne bi mogla komentirati nečiji izbor da vježba noću, ali mi je novootvorena teretana bila odličan povod da ju posjetim u gluho doba i saznam sve što me zanima. Plus, mislim da nije baš ok prvi dan na poslu odbiti ideju.

Netko na spavanje, a netko u teretanu

Oko 23:30 uputila sam se u Heinzelovu. Nema prometa, nema ljudi i zapravo su idealni uvjeti da malo budeš sam sa sobom i svojim mislima, bez da ti nečija truba sjedi na glavi jer nisi upogonio auto prije nego se na semaforu upalilo žuto. Dolazim pred gym i unutra nema nikoga. Scary! Bez obzira što je sve osvjetljeno i pod budnim okom kamera, biti sama u 500 m2 i nije nešto zabavno.

Ok, tu ima još par ljudi, mogu ja to. Ulaz u teretanu je dobro osiguran i nema šanse da uđe netko tko nije platio članarinu i nema svoju karticu. Do 22 sata dok još radi recepcija, dovoljno je ući s karticom, a nakon toga kroz box na ulazu možete ući isključivo otiskom prsta koji se prilikom izrade vaše kartice pohranjuje na nju. Kao što sam već napisala proteže se na oko 500 m2 kvadratnih što je jedna od manjih kvadratura nevedenog lanca teretana.

Odmah pored ulaza su muška i ženska svlačionica, prostorija za stretching ili vježbe na strunjači i švedskim ljestvama, velika soba s kardio spravama i na kraju prostorija sa spravama im širokom paletom utega. Teretana je kompletno opremljena i ništa joj ne nedostaje, a možete angažirati i svojeg osobnog trenera koji će vas pratiti na treninzima i brinuti se oko vašeg plana prehrane.

Tko to vježba noću?

E sad, u ponoć na ovoj lokaciji nije bilo baš previše ljudi, a saznala sam da je najveća gužva oko 4-5 ujutro. Znači, krivi tajming ili ostvarenje svih snova jer je cijela teretana moja i ne trebam čekati u redu za lat mašinu dok mi sekunde cure. Zanima vas tko dolazi ranom zorom? Doktori, veterinari, vatrogasci, policajci, ugostitelji, trgovci – svi oni koje prati rad u smjenama.

Oni su najčešće tu, ali naravno ima i ostalih koji iz xy razloga ne stižu vježbati u uobičajeno radno vrijeme. Što se tiče članarina, većina ih funkcinira na ugovor, ali ima i iznimaka i jednom kad postaneš član možeš vježbati u bilo kojoj otvorenoj teretani kad god poželiš. Sve tvoje korake prati kamera, pa neprimjereno ponašanje baš i nije poželjno.

Koji tip treninga odabrati?

Živimo u društvu u kojem još uvijek raste ideja da u teretanu većinom idu nabildani frajeri, znamo da nije tako, ali stereotipi će uvijek ostati stereotipi. Valjda. U Gyms4You teretanama kažu da je trenutno stanje gotovo izjednačeno, bez obzira što je u prvom mahu bilo više muškaraca. U mojem slučaju je bilo 2:1, točnije jedan je dečko završio trening, a jedan je krenuo kad i ja.

Sat vremena je bilo dovoljno da se tijelo razbudi (naravno da sam kasnije imala problem sa spavanjem) i da odradim zacrtani trening. Još jedna stvar koja me mučila je trebam li jesti poslije treninga ili odmah idem spavati? Na kraju sam zatražila komentar stručnjaka trenera koji mi je rekao na što treba pripaziti ako se odlučim vježbati noću.

Savjeti za vježbanje iza ponoći Trening po noći može biti dobar, pogotovo onaj koncentriran na gubitak masti.

Preporučuje se lagani kardio te izbjegavanje intervalnog treninga koji bi mogao dovesti do prevelikog razbuđivanja organizma.

Ako osoba baš ne može spavati i odluči raditi intervalni trening ili trening s utezima, treba paziti na prehranu

Uvijek nakon treninga treba uzeti nekoliko minuta za umiriti organizam