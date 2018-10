Nevjerojatno je koliko dan drugačije izgleda kad se budite rano i pratite par pravila. Isprobala sam

Rano buđenje navodno može pomoći da vam čitav dan bude bolji i produktivniji. Pronašla sam osam pravila i pokušala ih pratiti

Nebrojeno puta sam sama sebi rekla ‘hajde, probudi se rano, pospremi krevet, pojedi doručak..’. Koliko puta sam to zapravo i napravila? Jako malo. Okej, tjeraju nas da se rano budimo od kad smo išli u osnovnu školu, pa onda možda još malo ranije kad smo išli u srednju jer bi put dulje trajao. Nakon toga se na faksu navikavamo na totalno čudan raspored, pa kad krenemo raditi nam je rano buđenje sasvim normalan dio života. No, tko to zapravo voli?

Nisam ranoranioc, ali sada sam možda malo bliže tome

U životu sam upoznala jako malo ranoranioca, a ja sigurno nisam jedna od njih. Čitala sam o mnogim jutarnjim rutinama, a sve one planove da ću se rano probuditi, proštetati ili pojesti doručak prije posla ostavila sam u nekoj dalekoj budućnosti. Znate onu, budem sutra.

S obzirom na to da sam nedavno počela malo više razmišljati o sebi, odlučila sam poslušati par savjeta. Istražila sam savjete za bolji dan, bolje jutro i slično na raznim portalima pa skupila listu od osam jutarnjih pravila i zaista ih raditi prilikom buđenja. Pokušala sam pratiti ovo:

Probudi se na prvi alarm, nema odgađanja Čim se probudiš popij čašu vode Nemoj tipkati po mobitelu i gledati mailove Otvori prozor Pusti muziku Razgibaj se, pleši Pospremi krevet Doručkuj

Sve ovo sada zvuči tako brzo, jednostavno i kratko. Pri početku uopće nije bilo. Pratila sam kako mi ide svakog dana.

Dan prvi

Jedna sam od onih ljudi koji ne trebaju glasan alarm i prije sam se uvijek budila na prvo zvono. U zadnje vrijeme to mi je postalo sve teže, ali danas sam se natjerala. Napisala sam si ovu listu na mobitelu i pogledala ju odmah nakon buđenja. Osjećala sam se jako nadobudno, poletno i veselo. Moram priznati da sam bila dosta ponosna na sebe. Čak sam i otvorila prozor iako je vani bilo samo 4 stupnja i k tome još mrak. Ali istina je, stvarno me više razbudilo. Najteže mi je bilo nagovoriti se na doručak, ali uspjelo mi je. Dva tosta i pureća šunka. Brzo i lako za pojesti.

Dan drugi

I dalje sam jako nadobudna i vjerujem da bi ovo mogla raditi svaki dan. Najčudnije mi je zapravo ne tipkati po mobitelu čim se probudim jer bi me to inače nekako razbudilo. Istina, često bi me i naživciralo, pa mi je jasno zašto ne bi trebala to raditi i imati takve prve jutarnje misli. Za početak dana vam ne trebaju poslovni mailovi, ionako ćete ih morati čitati kasnije. Tako vam ne trebaju niti nečije fotke s Instagrama za koga možda vjerujete da ima ‘bolji život od vas’. Jutros sam umjesto razgibavanja prošetala psa. Dosta dobar početak dana, a i pas je bio zadovoljan.

Dan treći

Nisam čula prvi alarm pa sam se probudila na idući. Okej, dobro, možda sam ga čula, ali sam ga ‘slučajno’ ugasila. I dalje sam dosta nadobudna oko svega što ću napraviti za rano jutro, ali znam da me čeka puno posla danas pa mi ništa ne pomaže previše. Na brzinu sam se razgibala, a ona čaša vode koju pijem je stvarno super stvar. Radim to već neko vrijeme i stvarno sam uspjela primijetiti razliku. Osim što mi je koža u boljem stanju, imam dojam kao da sam malo više budna dok to radim. Malo sam varala i tipkala sam po mobitelu dok sam jela. Ali barem sam jela.

Dan četvrti

Budim se na prvi alarm, dobro je. Tipkam po mobitelu jer nisam jučer navečer. Ne zamaram se previše. I dalje otvaram prozor. Usput, razlog otvaranja prozora je dolazak svježeg zraka koji u ovakvim jutarnjim prilikama pomaže kako bi se razbudili. Osim hladnoće, malo više kisika u prostoriji odmah budi mozak. Razgibavanje je super stvar i dalje, samo sve brže i brže to obavljam. Slažem krevet svaki dan nakon ustajanja. Ovo pravilo je navodno poteklo još iz vojske. Pospremljen krevet odaje dojam da ste posložili stvari na mjesto i da je sve uredno. Vodu i dalje pijem. Danas sam preskočila doručak, nije mi se dalo pripremati ga.

Dan peti

Jedva se budim na prvi alarm, ali petak je pa mi je život odmah lakši. Danas sam opet nadobudna i ponosna što sam skoro čitav tjedan pratila svoja pravila. Koliko-toliko. Ne tipkam po mobitelu, palim muziku, plešem i razgibavam se uz otvoren prozor. Pripremam doručak, a jutros se čak i malo više šminkam. Petak je tako divan dan. Uspjela sam pronaći vremena za čitanje jednog poglavlja. Spremam stvari za posao i izlazim iz kuće. Ne mogu vjerovati da mi je gotovo potpuno uspjelo. Skoro. Zaboravila sam složiti krevet.

Zaključak je jednostavan, da, možda nije sve bilo najbolje i nisam svako pravilo pratila svaki dan. Ali u petak sam se osjećala bolje. Osjećala sam se ispunjenije i nekako veselije jer sam ispunila ono što sam si zacrtala. Okej, možda nisam pospremila krevet svaki dan ili pojela zdrav doručak, ali sam bila puna elana i spremna na ostatak dana, kakav god on bio.