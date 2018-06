Našle smo pastu koja izbjeljuje zube i skida žutilo od kave, a onda smo naučile i trik sa suhom četkicom

Zubna pasta nije tek nešto što koristimo svaki dan. Mora biti i učinkovita, naravno, a mi smo našle novi favorit

Da se sad moramo sjetiti jedne stvari koju koristimo apsolutno svaki dan, nekako nam prva na pamet pada pasta za zube. Koristimo je ujutro, navečer, nekad čak i više od dva puta dnevno.

I dok neki paste za zube kupuju jer su na jednu navikli od malena, neki ih stalno mijenjaju. Možda ovisno o reklamama, neke i to privuče, a i mi uvijek volimo isprobavati nove i vidjeti koja nam više pomaže očistiti i izbjeliti zube.

Mljevene kosti i školjke kao pasta za zube

Nekad su antički narodi koristili mljevene kosti i školjke kao paste za zube. Perzijanci su, primjerice, koristili spaljene jelene rogove, samljevene puževe kućice i spaljene ljuske oštrige. Uz ove dodatke u pastu su često miješali i olovni prah, med i prah od kremena. U srednjem vijeku, pak, najpopualrnije sredstvo za pranje zuba je bila čađa.

Prva prava zubna pasta proizvedena je 1892. godine. Bila je u obliku praha kojeg su bogatiji stavljali na četkice, a tada siromašniji na prste. Tadašnji je prah, kojeg su razvijali liječnici, zubari i kemičari, bio opasan po zube jer je sadržavao prah cigle, keramički prah te sušenu glinu. U paste za zube sve do drugog svjetskog rata se kao obavezni sastojak stavljao sapun, no kad su otkrili da je štetan, zamijenili su ga fluorom.

Moraju uklanjati plak i prevenirati karijes

Današnje moderne paste za zube imaju dva osnovna sastojka: abrazivne čestice i fluor. Abrazivne čestice su bitne jer tijekom četkanja odstranjuju plak, a fluor potiče remineralizaciju te djeluje antibakterijski.

Osim njih, u pastama se nalaze i ovlaživači i zgučnjivači koji pasti daju homogeni izgled i teksturu te ‘deterdženti’ od kojih se paste pjene. A naravno, osnovno što dobra pasta treba je uspješno ukloniti plak, a onda i djelovati anibakterijski, aromatizirajuće i prevenirati karijes.

Pametna pasta koja izbjeljuje

Cigarete, kava, hladna i gaziraba pića, crno vino… Sve to skoro svakodnevno konzumiramo, a to su tek neki od razloga zbog kojih su nam zubi žuti. Naravno da to svi pokušavamo izbjeći, pa je učinkovito naći onu savršenu pastu s početka koja nam ih može izbjeliti.

Na tržištu danas postoji hrpa njih, pa više nismo sigurni koje su stvarno učinkovite, a koje baš i nisu, ali smo našle jednu koja se pokazala dosta dorasla zadatku. Nama je to pametna pasta za izbjeljivanje Blanx White Shock Protect (s dodatkom Blanx Led Akceleratora). Osim što uklanja žutilo, ona još i dodatno izbjeljuje zube i super je. Svjetlom možete osvijetliti kratko zube svaki put nakon pranja za još intenzivniju bjelinu i bolji učinak paste.

Naravno, nikakva pametna pasta nam neće pomoći ako uz to ne koristimo pravilo pranja tri minute. Da, svaki put kad peremo zube, moramo ih prati najmanje tri minute za maksimalan učinak. I da, stomatolozi tvrde da bi pastu trebali stavljati na suhu, a ne na mokru četkicu, jer voda razrijedi pastu pa ona onda ne djeluje baš najbolje.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Blanx