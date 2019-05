Mezoterapija je skupa, ali bezbolna. U četiri tretmana skinula sam 2 cm u bokovima i 1,5 na koljenu

*Ime je promijenjeno jer ovo nije članak za voajere koji žele spajati naša lica s polugolim fotografijama, nego za stvarne žene koje zanimaju recenzije stvarnih žena. Sve tretmane u ovom specijalu recenzirale su članice naše redakcije koje se u salonima nisu predstavljale kao novinarke i račune su podmirile, kako bismo testirali iz vizure krajnjih korisnica.

Moje mjere prije tretmana: područje 4 prsta iznad koljena 42,50 cm desna i 41 cm lijeva

opseg bokova 96 cm Moje mjere nakon odrađenih tretmana: Područje 4 prsta iznad koljena 41 cm desna i 41 cm lijeva

opseg bokova 94 cm

Sjećam se točno dana kada je stiglo ljeto i kad su mi lanjske kratke hlače odjednom bile puno premale. To je bilo negdje tamo u osnovnoj školi i rekli su mi da se to zove pubertet. Naravno da sam tijekom godina isprobavala sve živo što sam mogla pronaći na tržištu, a da sam to mogla platiti. Prvo su to bile neke obične kreme, onda su bile one koje hlade pa one koje griju. Imala sam čak i jedan roler s kojim sam se znala masirati i naravno da mi u samim počecima vidljivog celulita nitko nije rekao da on ima veze s cjelokupnom slikom, od prehrane i kretanja do gena i stila života. A ja neka mažem, mislim da sam apsorbirala kamione anticelulitnih krema. A onda sam odustala.

Sada kada je 35. godina na računu odlično se osjećam u svojoj koži, s povremenim ispadima kako bih mogla još malo pripaziti što jedem ili barem otići na kuru anticelulitnih masaža. Bacila sam oko na ponudu na tržištu i odlučila isprobati mezoterapiju koja je trenutno veliki hit. Tretman nude u salonu Bliss Institut i zakazala sam svoj prvi dolazak.

Anticelulitne konzultacije

Ok, uložit ću novac u tretman, što automatski znači da ću se probati više kretati, hodati i voziti bicikl, a mogla bih se već prebaciti i na ljetni jelovnik. I malo gladovati, možda. Depiliram se, tuširam, radim piling i odijevam čistu udobnu odjeću te odlazim u Bliss Institut. Bila sam i ranije na nekim tretmanima lica ondje, kao i u sauni.

Ljubazna djelatnica me prima, mjeri i pregledava moj celulit, odmah me pita vježbam li, a ja sam baš ponosna što se vide i rezultati. Tonus mi je dobar, a celulit je prvostupanjski, bit će da sam prava sretnica. Došla sam baš na vrijeme da mu stanemo na kraj i da ljeti ne trebam pomno birati poziciju u kojoj ću sjediti u kratkim hlačicama.

Konačno smo definirali provođenje mezoterapije minimalno 4 puta nakon čega mi je djelatnica salona preporučila paket maderoterapije ili ručne masaže. Ok, idemo jedno po jedno, ali ako se mene pita, mislim da je masaža broj jedan u razbijanju masnih naslaga i smanjenju celulita.

1. DOLAZAK

Krenule smo s prvim tretmanom koji se kao i svaki sljedeći sastojao od toga da se na tretirana područja nanosi piling s glikolnom kiselinom koji se nanosi na kožu i ostavlja da djeluje 10-ak minuta. Ništa ne pecka, a djeluje kao dubinski piling koji skida gornji sloj kože kako bi ju pripremio za dalje. Nakon toga kreće obrada s uređajem koji izgleda kao deblji flomaster, a sadrži jednokratnu glavu s 12 sterilnih vrhova, nehrđajućeg čelika i kalibra 32 G, koja otvara mikrokanale na površini kože, što omogućuje apsorpciju koktela koji ide u kožu.

Na prvom tretmanu sam dobro prošla jer smo radili na 0,50 mm prodiranja u kožu, a u kožu je implementiran kofein.

2. DOLAZAK

S obzirom na to da sam prvi dolazak uspješno preživjela, pojačavamo dubinu apsorpcije koktela na 1 mm s koktelom od kofeina i artičoka. I dalje je tretman ugodan i ne osjetim nikakvo peckanje, nakon tretmana nisam crvena. Mislim da je ovo individualna stvar, ovisno o tome kakva je koža.

3. DOLAZAK

Treći tjedan smo i dalje na 1 mm, čini se da dalje od toga i nećemo i to mi paše. Ovaj put moja koža dobiva kumarin plus.

4. DOLAZAK

Kuru završavamo posljednjim dolaskom i ovog puta na redu je ponovno koktel artičoke. Nakon mjerenja saznajem da sam izgubila 1,5 cm na desnom bedru i 0 na lijevom, a u bokovima sam “lakša” 2 cm.

ZAKLJUČAK

Celulit i dalje vidim, jer nema šanse da je nestao, ali je koža zaglađena, još joj je bolji tonus i generalno su mi bedra u boljem stanju. Planiram nastaviti dalje bitku i uložiti u ručnu masažu da se uvjerim na svojoj koži kako funkcionira. Uz minimalni napor ovo su stvarno dobri rezultati.

ZA KOGA JE IDEALNA MEZOTERAPIJA (PO MOM MIŠLJENJU): Za one koje se teško natjeraju na vježbanje

Za one koje nemaju vremena za duge tretmane

Za one koje nemaju vremena za više od 1 dolaska u tjednu

