Nutricionisti kažu da je jaje supernamirnica. Čini se da bi ga trebali jesti češće

Jaje je doista čudesna namirnica. Volimo ga kuhanog, pečenog, u salatama, slasticama, mesnim jelima…

Statistike kažu da godišnje svatko od nas u prosjeku pojede 170 jaja te da je to čak sto manje nego u Njemačkoj ili Americi. Jesti bismo ih, znači, trebali više jer mnogo je dobrih razloga za to. Nutircionisti kažu da je jaje pravi prirodni multivitamin i namirnica s najviše hranjivih tvari. Jedno jaje osigurava od 4,5 do 6 grama proteina te svih devet esencijalnih aminokiselina. Jaja su odličan izvor kolina, luteina, željeza, riboflavina (vitamina B2), folne kiseline, vitamina B12, vitamina D te vitamina E. Protein kolin iz žumanjka pridonosi zdravlju živčanog sustava i moždanih stanica te, kako kažu stručnjaci, smanjuje rizik od raka dojke za čak 24 posto. Jaje je bogato i vitaminom bitoinom koji je zaslužan za lijepu kosu, kožu i nokte i upravo ta je činjenica razlog zašto se u maskama domaće radinosti često jaje nalazi kao glavni sastojak.

Kako žive sretne koke

U našim se trgovinama uglavnom prodaju jaja iz kaveznog i podnog uzgoja. I dok su pri kaveznom uzgoju koke nagurane u kaveze, ne mogu se micati i tretira ih se kao da su strojevi, pri podnom uzgoju kokoši imaju slobodu i mogu se kretati unutar prostorije. Kokoši nesilice koje nisu ograničene kavezima smatraju se sretnijima, dok su jaja proizvedena na taj način neupitne kvalitete. Kod dobivanja jaja iz podnog uzgoja kokoši nesilice se kreću slobodno u prostoru. Prema većini javno dostupnih istraživanja, jaja dobivena iz podnog uzgoja imaju mnogo veću masu, mnogo više pigmenta, nešto deblju ljusku i bogatija su nutrijentima.

Iz gnijezda do polica Lidla

Pri podnom uzgoju, jaja se nesu u gnijezda na prirodan način, a kokoši nesilice lete, čeprkaju po stelji i spavaju na šipkama. Svježa jaja automatski se pakiraju iz gnijezda bez ljudskog kontakta, čime su zadovoljeni najviši standardi u higijeni hrane. Osim što su ova jaja dobivena potpuno prirodnim putem, izuzetno su ukusna i zdrava, te se velika pažnja pridaje odnosu prema životinjama. Jaja iz upravo takvog uzgoja od 2013. godine nudi Lidl, a do 2025. godine Lidl planira cjelokupnu ponudu jaja pod privatnom robnom markom i sve proizvode pod privatnom robnom markom koji u svojim recepturama sadrže jaja bazirati na jajima iz podnog uzgoja.

Kupci, baš kao i trgovački lanci, sve više traže jamstva da su proizvodi koje konzumiraju ili imaju na svojim policama provjerenog podrijetla. Pod privatnom robnom markom “Okusi zavičaja” kupci mogu pronaći jaja iz podnog uzgoja proizvedena u skladu s visokim europskim regulativama te na dijelu našeg asortimana i raspoložive artikle koji u svojim recepturama već sadrže jaja iz podnog uzgoja – kažu u Lidlu. Nakon objavljivanja position papera za ribu i riblje proizvode te za smanjenje udjela soli i šećera u svojim proizvodima, Lidl je izdao i position paper o proširenju ponude jaja iz podnog uzgoja i njihovoj primjeni u razvoju proizvoda privatne robne marke. Sad kad znamo razliku, biramo jaja sretnih koka.

Sadržaj donosimo u suradnji s Lidlom.