Krenula sam ganjati summer body s Andreom Solomun. Za tri tjedna izgubila sam 4 centimetara u stražnjici

Maja se odlučila uloviti u koštac sa svojim kilogramima i uz pomoć Andree Solomun krenula u opasnu borbu

Odlučila sam prihvatiti priliku, koja je ujedno bila i izazov, i pristala sam na promjenu svoje prehrane i uvođenje tjelovježbe u istovremeno najbolje i najgore vrijeme. Najbolje jer je već travanj, a najgore jer paralelno idem na tečaj pečenja kolača. Što se tiče celulita i mojeg odnosa s njim, mogu reći da sam ga primijetila prije 3 godina na stražnjici i ispod nje, ali ne u nekoj velikom mjeri. U posljednjih godinu dana ga je bilo malčice više i sada nakon redovitog vježbanja i prehrane se smanjio, ali još nije nestao.

Plan je bio da vježbam s Andreom Solomun i s njom dogovorim prehranu i to sve lijepo dokumentiram i recenziram. Mislila sam da će mi najveći problem biti fotke – do prvog treninga kada mi je on postao najveća briga.

Prije prvog tjedna vježbanja dogovorila sam susret s Andreom kako bismo dogovorile sve detalje. Ispričala sam joj svoje navike, prehrambene i fizičke. Smatrala sam da mi prehrambene navike i nisu toliko loše – ne pijem sokove, pijem kavu bez šećera, ne jedem previše slatkiša, kruh uz jelo ne jedem, jedem voće i povrće, ali pokleknem pred pekarama ako pored njih prolazim gladna. Andrea mi je dala neke savjete te me pripremila da mi neće biti lako – niti s prehranom, a niti vježbanjem. Nisam krenula s nekom popularnom dijetom i izgladnjivanjima, već sam pazila na unos kalorija, postotak unosa bjelančevina, masnoća i ugljikohidrata. Andrea je, naravno, bila uvijek dostupna za svako moje pitanje i nedoumicu. Na treninge sam išla 4-5 dana u tjednu. Dva dana na HIIT workout, 2 dana na Mobility flow, a jedan dan na Power yogu. Ako petkom nisam mogla otići na jogu, odvježbala sam kod kuće Andreine online treninge. 1.TJEDAN Prvi tjedan protekao je iznenađujuće dobro. S hranom nisam imala većih problema i uglavnom bih doručkovala zobene pahuljice ili jaja (1 cijelo jaje + 3 bjelanjka) i posni sir. Ručak mi se sastojao od piletine, neke ribe i zelenog povrća, a tako i večera. Kao međuobrok pojela bih pokoji badem, popila čašu kefira. Ako sam u danu unijela premalo masnoća, u obrok bih uvrstila avokado. U prvom tjednu detaljno sam pratila unos hrane – vagala sam koliko sam čega pojela te unosila količine u aplikaciju u kojoj sam pratila unos i trošenje kalorija. Upravo u prvom tjednu imala sam dva najveća izazova u ova tri tjedna. Kako jako volim peći kolače, idem na tečaj pečenja kolača koji je, igrom slučaja, bio upravo taj tjedan i nisam ga htjela propusti. Radili smo cupcakes i muffine. S ostalim polaznicima sam ih radila, ali ih nisam probala. Drugi izazov bila je, kako su mi kušatelji opisali, sočna i prefina čokoladna torta sa sladoledom od vanilije i voćnom salatom od bobičastog voća. Salatu, naravno, nisam propustila, ali u nekoj razumnoj mjeri. Došao je dan prvog treninga. Zaputila sam se u Berislavićevu 21 gdje se odvijaju treninzi. Dočekao me ugodan ambijent – veći stan s 2 dvorane, toaletom i prostorijom za presvlačenje. Obje dvorane imaju velika zrcala koja sam na prvom treningu izbjegla, ali sam kasnije shvatila da im je velika prednost to što se često mogu sama ispraviti kada radim nešto krivo jer vidim grešku. Prvi trening me iznenadio. Bio je to Mobilty flow. Znala sam da će biti naporno, ali ovo nisam očekivala (bez brige, s vremenom postaje lakše). Andrea na svakom treningu vježba s nama, ali istovremeno prati svaki naš pokret i sprječava zabušavanje i krivo izvođenje vježbi. Kad sam mislila da gore ne može, drugi dan je bio rezerviran za HIIT workout. Kako sam u tom trenutku bila u strašno lošoj kondiciji, bilo mi je naporno, ali sam uspjela. Ovaj tip vježbanja uključuje i snagu i kardio vježbanje (ima podosta skakutanja i skakanja, trčkaranja…). Ali, kako pišem ovo, znači da sam preživjela i da na kraju ipak nije bilo tako strašno. Ono što djelomično olakšava je Andrea koja sve te vježbe radi s takvom lakoćom da nema razloga da pomislite da to ne možete, a i kada vidi da netko u grupi malo posustaje ili mu je teško, potakne ga ili se našali na neki neočekivani način. Treći tip treninga koji sam taj tjedan odradila bio je pilates. Sat pilatesa držala je Iva. Pilates mi nije bio toliko naporan koliko druga dva treninga, ali to ne znači da je lagano ili da je riječ o ljenčarenju, već je drugačiji koncept vježbi. Dojmovi nakon prvog tjedna su zasigurno pozitivni. Vježbala sam 6 dana u tjednu po sat vremena, pazila na prehranu, trudila se unositi dovoljno vode i pokušavala se više kretati. Nakon treninga popila bih magnezij direkt zbog pozitivnog utjecaja na mišiće. Dok su mi treninzi u nekim trenucima bili naporni, na kraju bih se osjećala zadovoljno. Trudila sam se držati tempo grupe. Iako ih nisam uvijek uspijevala 100 posto pratiti, trudila sam se da ne zaostajem. Osjećaj nakon odrađenog treninga je odličan. 2.TJEDAN Prehranu sam nastavila kao i u prvom tjednu. I dalje sam vagala hranu kako bih u aplikaciju unijela točan unos kalorija. Iako u prvom tjednu nisam imala problema s tim da mi se neko jelo jako jede, tematika drugog tjedna bili su kroasani. Netko mi ih je negdje spomenuo pa sam ih odmah i vidjela u svakom izlogu. Treninzi su mi već sad postajali lakši. Ne, Andrea nije olabavila i popuštala, već sam ja sama shvatila da mogu. Nisam htjela odustati, htjela sam dati još više od sebe i vidjeti rezultat. 3.TJEDAN U trećem tjednu nisam više vagala svaku namirnicu koju unosim. Sama sam već otprilike znala koliko što teži jer sam jela iste mjere kao i protekla dva tjedna. Nemam neke posebne potrebe što se tiče hrane. Počela sam se polako navikavati na prehranu. Već početkom tjedna uvidjela sam mali napredak kod treninga. Neke vježbe koje nisam mogla napraviti u prvom tjednu, sada izvodim bez problema. Naravno, postoje još neke vježbe koje ne mogu u potpunosti napraviti, ali radim na tome. ZAKLJUČAK Na kraju trećeg tjedna ne mogu reći da vidim neki veliki pomak u gubitku kilograma. Ipak je za to potrebno još neko vrijeme, a i vježbanjem sam dobivala na mišićnoj masi. Fizički rezultat vidim u gubitku 3,5 cm u bokovima, 4 u stražnjici i 2 u bedrima. Ono što mi je najvažnije jest da se osjećam psihički i fizički bolje, više se krećem i zdravije jedem. Kroz dan ne osjećam više toliko umora i sve mi je nekako lakše. Treninge u Andrea’s room svakako bih preporučila onima koji su spremni malo stisnuti zube i raditi na sebi. Neka vas prvi trening ne preplaši jer ćete kasnije svaki trening odrađivati s većom lakoćom i većim zadovoljstvom. Vidimo se u Berislavićevoj 21.

ANDREA SOLOMUN