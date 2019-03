Kolegica Ivana i ja odlučile smo vježbati u paru. Ovo stvarno ima mnoge prednosti, a najveća je motivacija

Nakon zimske stanke odlučila sam se ponovno vratiti u teretanu, i to sa svojom kolegicom Ivanom. Trenerica Ivona pokazala nam je nekoliko osnovnih vježbi i dala nam savjete kako se vratiti u formu

Kraj zime za mene obično znači novi početak vježbanja. Iako nemam problema s linijom, nekako s proljeća u meni se probudi sportski duh i želja za vježbanjem. No ne volim vježbati sama pa sam nagovorila kolegicu Ivanu da krene sa mnom. Obje već nekoliko tjedana pričamo o tome kako moramo ponovno vježbati, ali nikako da krenemo. Stoga smo otišle kod trenerice Ivone da nas uputi što nam je činiti kako bismo došle do željenog cilja.

Get fit for life, not only for summer

Odlučile smo učvrstiti ruke, trbuh i noge i pripremile smo se na moguću upalu mišića. Ivona kaže da je to nemoguće izbjeći jer ako ne osjećamo “posljedice” vježbanja, onda ne možemo očekivati ni učinke. Samo je potrebno pravilno dozirati opterećenje, a ono je individualno. Ono što se preporučuje je svakako dobro razgibavanje tijela, lagane vježbe statičke snage, dakle izdržaji svih tipova, te naravno kardio vježbe. Kako se Ivana i ja vježbanju vraćamo nakon višemjesečne stanke, trenerica nam je savjetovala da je najbolje krenuti laganije i postupno te uz stručno vodstvo trenera i dobre opremu.

Krenite s laganijim treningom

Preporuka je odraditi laganiji trening barem dva do tri puta tjedno, potom bi se mogao odraditi kružni trening koji se sastoji od šest vježbi sa po deset ponavljanja, i to ukupno tri kruga. Primjer jednog takvog treninga je odrađivanje vježbi za trbuh, potom za leđa, pa noge, trbuh, prsa i opet leđa. Dobro je napraviti laganu pauzu, do dvije minute između krugova, istegnuti se dinamički, a na kraju cijelo tijelo istegnuti statički – a to znači zadržati tijelo tijekom rastezanja u svakom položaju barem 20 sekundi. Boravak u fitnessu treba biti svrhovit, a ako zbog obaveza imate malo vremena, učinite ga što učinkovitijim, jer trening ionako ne treba trajati dulje od 60 minuta. “Izazovite samog sebe svaki put kad dođete na trening, dajte mu smisao, budite brži, jači, bolji. Otrčite kilometar svaki put za pet sekundi brže, napravite dva skleka više, ili pet trbušnjaka više. Izračunajte koliko vam je potrebno vremena za jedan krug s vježbama snage pa smanjujte to vrijeme”, savjetovala je Ivona. Dobro je u plan vježbanja uklopiti i neki od grupnih programa, primjerice neki laganiji aerobni trening, ili vježbe stretchinga, pilatesa ili joge.

“Bilo bi vro poželjno promijeniti i životne navike, a to znači početi zdravije jesti i unositi raznovrsniju hranu jer tjelovježba i prehrana su vrlo usko povezane te zahtijevaju određenu disciplinu. S povećanjem tjelesne aktivnosti povećavaju nam se i energetske potrebe koje moramo zadovoljiti pravilnim unosom hrane i tekućine tijekom cijelog dana jer tijelu treba osigurati konstantnu energiju”, naglasila je Ivona.

Relaksacija nakon vježbanja

Nakon vježbanja dobro je relaksirati umorno tijelo. Neke metode su besplatne kao, primjerice, toplo-hladna kupka (tuširate se jednu minutu toplom vodom, a zatim minutu hladnom, te ponovite proces barem tri puta), ili razni izotonički napici koje možete kupiti u gotovo svakom boljem fitness centru, a najviše se koriste nakon aerobnih treninga. Tu su i proteinski shakeovi nakon vježbi snage. Za one koji paze na unos kalorija, za brzi povrat energije postoje ugljikohidratne čokoladice s niskom kalorijskom vrijednosti te naravno masaža koja otklanja nakupine mliječne kiseline u mišićima. Vrlo je važno naučiti raznovrsno rasporediti hranu koju ćemo tijekom dana unijeti u organizam. “Ako shvatimo važnost redovite konzumacije hrane, bez preskakanja obroka i međuobroka, uz redovitu tjelesnu aktivnost u koju osim vježbanja uz trenera mislim i na boravak u prirodi kroz šetnje, planinarenje, trčanje, rolanje i slične aktivnosti, rezultati će zasigurno doći”, napominje Ivona.

Za ugodno i uspješno vježbanje važna je i oprema. Dobre tenisice, tajice i majica i krećemo punom parom. Uz dobru motivaciju i pomoć trenerice, ne postoji razlog da Ivana i ja ovo proljeće ne provedemo aktivno i vratimo se u top formu.

