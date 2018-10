Izvukle smo najčešće zablude o vježbanju. Riješite ih se i budite u formi ove sezone

Sve radite kako su vam savjetovali, a bol u leđima ne prolazi. Ili ne mršavite. Ili vas svako toliko ‘rastura’ bol u koljenu. A da provjerite je li savjet kojeg se slijepo držite uopće točan?

Lako je upasti u zamku – čuli ste od prijateljice na fitnessu neki savjet za vježbanje koji pomaže da se brže i lakše istope kilogrami i odmah sutradan ste ga, kao provjerenu činjenicu, prenijeli svojim kolegicama na poslu. I one to prenose dalje i dalje. Tako nastaju zablude o vježbanju kojima, prema mišljenju stručnjaka, područje fitnessa, sporta i općenito tjelovježbe vrvi.

Sedam najčešćih mitova o vježbanju

Izvukle smo one mitove koje najčešće čujemo u teretani i u koje što prije trebate prestati vjerovati.

1. mit: Trčanje na traci predstavlja manji stres i opterećenje za koljena nego trčanje po asfaltu ili zemljanoj podlozi.

Istina: Trčanje je odlična tjelovježba, ali ono može biti i veliko opterećenje za koljena. S obzirom na to da je stres posljedica toga što tijekom trčanja cijela težina tijela počiva na zglobovima koljena, potpuno je svejedno trčite li po asfaltu, travi ili traci. Težina je na koljenima i ona “pate” u svakom slučaju. No, i tome se može doskočiti bez da odustanete od te, inače zdrave, aktivnosti. Najbolji način da trčanje učinite manje štetnim za koljena jest da ga kombinirate s drugim oblicima kardio vježbi, primjerice da naizmjence trčite i vozite bicikl ili trčite i plivate i slično. Tako ćete smanjiti pritisak i trošenje zglobova koljena i ona će vam služiti još mnogo godina.

2. mit: Izvođenjem trbušnjaka možete se riješiti masnih naslaga na trbuhu.

Istina: Trbušnjaci (ako su pravilno izvođeni) mogu pomoći u jačanju mišića srednjeg dijela tijela i popraviti držanje tijela, ali da bi trbušni mišići postali vidljivi, potrebno je najprije ukloniti trbušno salo. A stručnjaci kažu da se samo trbušnjacima to ne može postići. Vježbanjem možete postići jedino smanjenje ukupne masne mase (u koju su uključene i naslage oko trbuha), a to ćete najučinkovitije postići ako svakodnevno radite kombinirano kardio vježbe i vježbe snage. Uloga trbušnjaka je tu da, kad masne naslage nestanu, vaši trbušni mišići budu napeti i čvrsti, a ne obješeni.

3. mit: Aerobni trening ubrzava metabolizam i on nastavlja raditi ubrzanim tempom još četiri sata po završetku vježbanja.

Istina: U ovom slučaju nije riječ o zabludi, ali sagorijevanje kalorija do kojeg pritom dolazi nije niti upola tako “obilno” kao što vi vjerojatno zamišljate. Nakon aerobne aktivnosti metabolizam još neko vrijeme nastavlja raditi blago ubrzano, ali količina kalorija koja u tom razdoblju sagorijeva nije značajna: riječ je samo o nekih 20-ak kalorija. Nešto je veća potrošnja nakon treninga snage, ali niti u tom slučaju ne radi se o nekom impozantnom broju, već o skromnih 30 do najviše 40 kalorija, ovisno o intenzitetu treninga.

4. mit: Plivanje je idealna aktivnost za mršavljenje.

Istina: Činjenica je da je plivanje odlična aktivnost za povećanje kapaciteta pluća, učvršćivanje mišića pa čak i za opuštanje i oslobađanje od stresa, ali nemojte se zanositi idejom da ćete od njega smršavjeti – osim ako ne plivate barem četiri sata dnevno. Naime, budući da voda djeluje kao podupirač tijelu, ono ne radi niti upola tako naporno kao kod “suhih” aktivnosti, primjerice trčanja. Još jedna nezgodna stvar jest to što se po izlasku iz vode često javlja osjećaj gladi, što vas može navesti da jedete još i više nego što biste inače jeli.

5. mit: Joga pomaže kod bolova u leđima

Istina: Joga može pomoći kod nekih oblika bolova u leđima, ali ne uvijek i ne kod svih. Ako su bolovi u leđima uzrokovani istegnućem ili napetošću u mišićima, joga može biti od koristi jer djeluje kao neka vrsta istezanja i određeni položaji mogu pomoći da se mišići opuste te da bol prođe. Joga također može pridonijeti jačanju svih mišićnih skupina uz kralježnicu, no ako su bolovi u leđima povezani s nekim drugim problemima, primjerice s oštećenjem diska, joga ne samo da neće pomoći, već može i pogoršati stanje. Savjet: ako vas muči bol u leđima, razgovarajte s liječnikom prije nego što počnete s bilo kakvom tjelesnom aktivnošću.

6. mit: Ako se ne znojite, ne vježbate dovoljno intenzivno

Istina: Znojenje nije pokazatelj količine naprezanja i intenziteta vježbanja već način na koji vaše tijelo samo sebe hladi kad se prekomjerno zagrijava. Drugim riječima: možete potrošiti jako velik broj kalorija i bez da plivate u znoju. Primjerice, od hodanja se nećete naročito oznojiti, ali u sat vremena možete potrošiti više od 300 kalorija.

7. mit: Dok god se osjećate dobro tijekom vježbanja, znači da ne pretjerujete

Istina: Jedna od najčešćih pogrešaka koju ljudi rade kad započnu s nekom sportskom aktivnošću jest da pretjeraju s intenzitetom i trajanjem već od prvog dana. Tipično objašnjenje je "pa nije mi bilo naporno!". No, posljedice pretjerivanja niti ne možete osjetiti odmah nego tek dan ili dva poslije. Stoga, koliko god se osjećali u formi ili poletno, kad nakon dulje stanke ponovno započinjete s nekom aktivnošću, nikada ne pokušavajte odmah raditi istim tempom kao što ste to činili prije. Uzmite si malo vremena da postupno dođete do prijašnje razine intenziteta treninga jer biste, u suprotnom, zbog posljedica pretjerivanja, ponovno mogli odustati.

Dobro je znati 10.000 koraka dnevno pozitivno utječe na vaše zdravlje, a da biste počeli mršavjeti hodajte 16.000 koraka nešto bržim tempom. Želite li smršavjeti, potrebno vam je 60 do 90 minuta vježbanja dnevno.

Američki Fakultet sportske medicine predlaže vježbanje 20 do 60 minuta tri do pet puta tjedno sa 55% do 80% snage. To treba biti pretežno aerobna aktivnost (lakša i dulja, puls ne smije biti prevelik) s malo vježbi snage i otpornosti.

U vječitoj ste žurbi i nemate vremena za vježbanje? Trideset minuta intenzivnijih vježbi sa 80% aerobnog kapaciteta dovoljno je dobro kao i sat vremena vježbi sa 60% kapaciteta.

Optimalno bi bilo vježbati kombinirajući aerobne i anaerobne vježbe, npr. trčati nekoliko kilometara laganim tempom i onda na kraju odraditi nekoliko sprinteva i vježbi snage.

